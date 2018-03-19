اتوبان اهرم - برازجان در خط اعتباری کریدور ملی جنوب قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین شهریاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه توسعه شهرستان‌های دشتی و تنگسنتان داشته‌ایم و برای جذب اعتبارات تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بالای توسعه سدها در این شهرستان‌ها بیان کرد: پس از نشست‌ها، جلسات و مکاتبات کارشناسی مکرر با وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه احداث سد باهوش پس از سال‌ها مجدد زنده شد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در پیوست طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی قرار گرفت.

شهریاری افزود: اکنون و پس از وصول لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی با از جذب همکاری همه نمایندگان تاثیرگذار مجلس شورای اسلامی و جلب نظر کمیسیون تلفیق بودجه، این پروژه در قانون بودجه ابلاغی مجلس شورای اسلامی به دولت دارای ردیف بودجه مستقل شد.

وی ادامه داد: پروژه احداث اتوبان اهرم برازجان نیز که بارها به دلیل کمبود اعتبارات با تعطیلی گاه و بی‌گاه همراه می‌شد، با پیگیری های صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جذب همکاری نمایندگان تاثیرگذار در این امر، رسما به طرح ملی کریدور جنوب کشور الحاق شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ردیفدار شدن سد باهوش در بودجه سال ۱۳۹۷ و الحاق اتوبان اهرم برازجان به طرح ملی کریدور جنوب کشور، بمعنی ماندگاری همیشگی و الزام تزریق هرساله اعتبارات ملی از سوی دولت و مجلس به این پروژه در بودجه های سالانه آتی است.