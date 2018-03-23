به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های اولین نماز جمعه سال ۹۷ با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: وحدت نعمت بزرگ خداوند و مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی است که موجب خنثی شدن نقشه های دشمن شد.

وی با بیان اینکه دشمن از اتحاد مردم می ترسد، افزود: رییس جمهور آمریکا که خود را بزرگ دنیا می داند به دنبال ایجاد تفرقه در بین مردم برای رسیدن به اهداف شومش است.

رکنی حسینی با انتقاد از برخی افراد که ساز مخالف می زنند و همراه مردم نیستند، اضافه کرد: اقلیتی بی بصیرت و متعصب صدای دشمن هستند و با حضور در آشوب ها و ناآرامی ها می خواهند کشور از مسیر اصلی منحرف شود.

خطیب جمعه بردخون با تأکید بر اینکه اکثریت مردم به دنبال حزب و بازی های سیاسی نیستند، ادامه داد: پرهیز از اشرافیگری و تجمل گرایی توسط مسئولان، رفع تبعیض و فقر در جامعه، همدلی مردم و مسئولان، توجه به حقوق مردم، شنیدن سخنان و انتقادات مردم از خواسته های ملت است که نیاز به عمل دارد.

وی خواستار برپایی تریبون آزاد برای مردم شد و گفت: صدا و سیما می تواند خواسته های مردم را پخش کند که اگر اینگونه باشد مردم هیچگاه مطالبات خود را در خیابان ها بیان نمی کنند زیرا مردم نامحرم نیستند و ولی نعمت انقلاب و نظام هستند.

امام جمعه بردخون لازمه مسئولیت را انتقاد پذیری دانست و ابراز داشت: برخی مسئولان ظرفیت نقد ندارند و باکمترین انتقاد ناراحت می شوند اما هر کس مسئولیتی پذیرفت باید بداند این امانت مردم نزد او است.

رکنی حسینی گفت: مردم خواهان رفاه نسبی هستند که مسئولان باید به مردم عشق بورزند و عاشق خدمت باشند.

وی تکریم ارباب رجوع را ضروری خواند و افزود: لازم است افرادی به صورت ناشناس در ادارات وارد شوند و وضعیت کارها را بررسی کنند زیرا دغدغه های مردم به حق است و نیاز به تغییر و تحولات اساسی در ادارات هستند.

امام جمعه بردخون با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی و ممانعت از قاچاق ضروری است چرا که افزایش قاچاق موجب تعطیلی کارخانه ها و بی کاری کارگران شده که آسیب های اجتماعی را ایجاد کرده است.

رکنی حسینی لزوم استفاده از کالای ایرانی را یادآور شد و اضافه کرد: استفاده از کالای ایرانی منطبق به شعارهای روز، سلایق مردم و کیفیت مناسب شود تا مردم از خرید کالاهای چینی که ظاهری فریبنده دارند خودداری کنند.

وی در پایان از بیان اینکه در جامعه آزادی نیست گله کرد و گفت: برخی به بی حجابی و بدحجابی رو آورده اند و در فضای مجازی هرچه می خواهند بیان می کنند اما باز می گویند آزادی نداریم.