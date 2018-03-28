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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

ایجاد ۱۹ جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت

ایجاد ۱۹ جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت

سازمان میادین میوه و تره بار ۱۹ جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین رحیمی با اشاره به سنت ایرانیان در ۱۳ فروردین ماه و حضور در طبیعت گفت: به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان در روز طبیعت جایگاه‌های عرضه انواع محصولات میوه و تره بار در ۱۹ بوستان تهران دایر می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در ادامه افزود: در این جایگاه‌ها علاوه بر عرضه دستچین میوه و سبزیجات، آب معدنی و  انواع محصولات غذایی و خوراکی نیز عرضه می‌شود. همچنین برای حفظ محیط زیست و رفاه حال شهروندان، ملزومات طبخ غذا نیز در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

گفتنی است، لیست بوستان‎هایی که جایگاه‌های عرضه میوه و تره بار به مناسبت روز طبیعت در آنها فعال خواهد شد به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف منطقه نام بوستان نشانی
۱ ۱ قیطریه بزرگراه صدر(شرق)- خروجی قیطریه
۲ ۲ نهج البلاغه(فاز ۱) میدان پونک-بلوار فلاح زاده(همیلا)- وردی همیلا-محدوده پارکینگ بوستان مقابل سینما ۶ بعدی
۳ ۳ ملت بلوار شمالی پارک ملت (حاشیه خیابان ولی عصر)
۴ ۴ یاس فاطمی ورودی بزرگراه شهید بابابی شرق- قسمت شرقی و غربی خ داخلی پارک
۵ ۴ لویزان درب ورودی اصلی از خ هنگام
۶ ۶ لاله بلوار کشاورز(غرب) نبش خ کارگر شمالی
۷ ۷ نیاکی در تقاطع خیابان شریعتی و خیابان قندی
۸ ۸ مصطفی خمینی تقاطع بزرگراه رسالت و بلوار شاهد ضلع جنوب غربی
۹ ۹ المهدی ضلع شمال غربی بوستان،
۱۰ ۱۳ سرخه حصار بزرگراه شهید دوران - ورودی دوم تهرانپارس - ابتدای خیابان اقاقیا - نبش بنفشه
۱۱ ۱۶ بعثت بزرگراه بعثت- ورودی ضلع جنوبی بوستان بعثت- جنب مسجد
۱۲ ۱۷ بهاران خ ابوذر - خ سجاد جنوبی -میدان بهاران -بوستان بهاران
۱۳ ۱۸ قائم یافت آباد - میدان معلم خ حیدری شمالی ضلع شرقی بوستان جنب خ دانش آموز ماقبل منابع آب
۱۴ ۱۹ ولایت بزرگراه شهید تندگویان  ورودی شماره ۴ بوستان- جنب پارک بانوان
۱۵ ۲۰ دانش شهر ری – بازار محله ای حرم ری جنب پارک دانش
۱۶ ۲۲ جوانمردان بوستان جوانمردان واقع در ضلع شرق بلوار دهکده
۱۷ سازمان پارک‌ها یاس فاطمی بزرگراه شهید بابایی غرب - بعد از پی شهدای لواسانات(استخر)
۱۸ سازمان پارک‌ها یاس فاطمی بزرگراه شهید بابایی غرب - بعد از پی شهدای لواسانات(استخر)
۱۹ سازمان پارک‌ها یاس فاطمی بزرگراه شهید بابایی غرب - بعد از پی شهدای لواسانات(استخر)

کد مطلب 4259485

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