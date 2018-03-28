۱۵ هزار مازندرانی به راهیان نور اعزام شدند

سرهنگ عزیزالله قادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آغاز اعزام کاروان های راهیان نورتا هفتم فروردین ماه ۱۵ هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند ، افزود :از تعداد پذیرش شدگان در اردوگاه شهدای مازندران در خرمشهر ۵۵درصد برادران و مابقی از خواهران بودند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰درصد از زائران راهیان نور را جوانان و ۷۰ درصد را بار اولی ها تشکیل می دهند، از افزایش حجم زائران خبردادو یادآور شد:پیش بینی می شود تا پایان اعزام کاروان های راهیان نور در ۱۲فروردین حدود چهار هزار زائر در اردوگاه مازندران پذیرش شوند.

مسئول اردوگاه شهدای مازندران در خرمشهر ادامه داد: آمار زائران اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که نشان دهنده بصیرت ، بینش و آگاهی مردم در باره شهید و شهادت است.

سرهنگ قادی با تاکید بر اینکه افزایش حداکثری پذیرش زائران در اردوگاه شهدای مازندران را شاهدبودیم ، عنوان کرد: برنامه های مختلف فرهنگی همراه با حضور شهید خوش نام تازه تفحص شده از منطقه «ام الرصاص» در میان هزارو ۵۰۰ زائر مازندرانی از فعالیت های انجام شده بود.

وی ادامه داد: برنامه جشن عقد و عروسی چهار زوج جوان از شهرهای بهشهر ، قائم شهر، نور و فریدونکنار، برپایی سینما اردوگاه، اجرای برنامه زنده تئاتر با محتوای دفاع مقدس وبیان اهداف شوم داعش در خصوص نظام اسلامی از فعالیت های مورد استقبال زائران بود.

مسئول اردوگاه شهدای مازندران در خرمشهر برپایی نشست های بصیرتی و دور هم نشینی زائران را در فضای اردوگاه از دیگر برنامه های فرهنگی اعلام کردو افزود : برنامه یک شب زندگی به سبک شهدای که با نشان دادن سیره شهدا به نسل های سوم و چهارم انجام شد به همراه برنامه احیای هفت تپه که مورد استقبال ۱۵ هزار زائر از استانهای گلستان، گیلان، سمنان و مازندران قرار گرفت از مهمترین فعالیت های انجام شده دربخش فرهنگی است.