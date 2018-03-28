ترامپ: از کیفیت دیدار «شی» و «کیم» باخبرم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از گفتگو با «شی جینپینگ» همتای چینی، پیرامون سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پکن خبر داد.

وی در این باره نوشت: شب گذشته پیامی از شی دریافت کردم مبنی بر اینکه دیدارش با کیم جونگ اون خیلی خوب پیش رفته و اینکه کیم مشتاق دیدار با من است.

ترامپ در ادامه توییت خود افزود: در این فاصله، خوشبختانه باید به هر قیمتی که شده، حداکثر فشار و تحریم حفظ شود.

گفتنی است دولت پکن امروز چهارشنبه اعلام کرد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، در دیدار با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین، از عزم خود برای عاری‌سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای و تمایل برای دیدار با مقامات آمریکایی سخن گفته است.

این درحالی است که پیونگ‌یانگ هنوز موضع رسمی خود را در خصوص این مسائل اعلام نکرده است.

گفتنی است کیم در اولین سفر خارجی خود از زمان رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۱ میلادی، در بازه زمانی یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری، میهمان شی بود.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که به این منظور صادر شد، به نقل از کیم از آغاز بهبود وضعیت در شبه‌جزیره کره به واسطه تصمیم پیونگ‌یانگ برای کاهش تنش و ارائه پیشنهاداتی برای از سرگیری مذاکرات صلح، خبر داد.