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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

در سال ۲۰۱۷ میلادی؛

سود بانک های چینی رشد کرد/عامل اصلی:رشد ۷ درصدی اقتصاد پکن

سود بانک های چینی رشد کرد/عامل اصلی:رشد ۷ درصدی اقتصاد پکن

سود بانک های چینی در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد قابل توجهی روبرو شد و با اعمال سیاست های بازدارنده اعتباری دولت چین، سود موسسات مالی چین بیش از گذشته جهش کر.د

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عرب نیوز، سود بانک های چینی در سال گذشته میلادی به دلیل رشد اقتصاد داخلی این کشور با جهش قابل توجهی روبرو شد. همچنین پیش بینی های انجام گرفته شده از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶.۹ درصد است که از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد برای اولین بار است که سیر صعودی به خود گرفته است.

سود «بانک صنعتی و بازرگانی چین» در سال گذشته میلادی که بزرگ ترین بانک جهان به لحاظ مجموع سرمایه شناخته است با ۲.۸ درصد افزایش به ۲۸۶.۰۵ میلیارد یوآن (۴۵ میلیارد دلار) رسید و سود «بانک کشاورزی» چین با ۴.۹ درصد رشد، ۱۸۲.۹۷ میلیارد یوآن گزارش شد.

همچنین برآورد می شود که درآمد «بانک چین» و «بانک احداث چین» هم در سال گذشته میلادی روند صعودی به خود گرفته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که با اعمال سیاست های بازدارنده اعتباری از سوی دولت چین و کنترل وام های بد و پرخطر، سود بانک های چینی با افزایش بیشتری هم روبرو شود.

کد مطلب 4260061
علیرضا کمندی

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