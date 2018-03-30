وظایف دستگاه های دولتی در حمایت از کالای ایرانی

حجت الاسلام سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» اظهار داشت: در کشور ما کاری بنام انقلاب اسلامی صورت گرفت و استقلال واژه جدانشدنی از انقلاب اسلامی است. این استقلال زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کند که با خوداتکایی و خودگردانی، به خودکفایی و ایستادگی برسد.

وی افزود: استقلال به این معنا است که ملزومات زندگی ساخته خودمان باشد. اگر پوشاک، خوراک و ملزومات زندگی محصول دیگران باشد، استقلال بعنوان یک واقعیت و حقیقت، تبدیل به یک شعار می شود.

اکرمی با بیان اینکه در صورت حمایت از کالای ایرانی، فشار خارجی بر اقتصاد کشور کمتر خواهد شد تاکید کرد: مقام معظم رهبری بر اساس وظیفه رهبری خود، جامعه ۸۰ میلیونی کشورمان را تشویق به حمایت از کالای ایرانی کردند که این حمایت شامل مصرف کالای ایرانی توسط جامعه و حمایت از تولید آن است و اگر این حمایت صورت بگیرد فشار خارجی به دلیل استقلال و خودکفایی در اقتصاد کمتر خواهد بود.

وی با اشاره به مثالی تاریخی در خصوص لزوم خودکفایی محصولات در کشور، گفت: گرومیکو وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی در سالی که در این کشور گندم کمیاب شد، به سراغ آمریکایی ها رفت و از آنها ۱۰ میلیون تن گندم طلب کرد. آمریکایی ها در پاسخ به این درخواست گرمیکو گفتند که گندم در ازای پول به شما خواهیم داد، اما شرط آن این است که فرمول سوخت جامد موشک ها را در اختیار ما قرار دهید.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر به خودکفایی و خودگردانی در اقتصاد برسیم یقینا سربلندتر هستیم و صدای ما در دنیا نیز رساتر خواهد بود. اما اگر مصرف کننده کالای دیگران باشیم و فقط شعار دهیم، با مصرف گرایی به استقلال نخواهیم رسید.

اکرمی مخاطب شعار «حمایت از کالای ایرانی» را کل ملت ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: البته دستگاه های دولتی که بخشی از آن قوه مجریه است، وظایف سنگین تری را به عهده دارند. ممکن است این موضوع نیازمند قانون باشد که قوه مقننه باید نسبت به آن اقدام کند و یا نیازمند سرمایه گذاری باشد که باید دولت و نظام بانکی کشور در این خصوص اقدام کند. باید نسبت به واردات کنترل بیشتری صورت گیرد تا اجناسی که در داخل تولید می شوند اجازه ورود به کشور را نداشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه باید در جایی که تخلفاتی در این زمینه صورت می گیرد قوه قضائیه ورود کند، تاکید کرد: حمایت از کالای ایرانی همکاری تنگاتنگ مردم و همه دستگاه های کشور را طلب می‌کند.