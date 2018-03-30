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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

در تظاهرات «بازگشت» به مناسبت سالروز «روز زمین» در غزه؛

سه شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر قدس زخمی شدند

سه شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر قدس زخمی شدند

تظاهرات شهروندان فلسطینی برای بزرگداشت چهل و دومین سالروز «روز زمین» در نوار غزه آغاز شده است و در پی تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سوی مردم تا کنون ۳ شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، به مناسبت سالروز «روز زمین» تظاهرات فلسطینی ها با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» آغاز شده است و شهروندان فلسطینی حرکت خود به سوی مناطق مرزی نوار غزه را آغاز کرده اند.

در سال ۱۹۷۹ اعتراضات گسترده ای در اراضی اشغالی شکل گرفت و شهروندان فلسطینی به سیاست های رژیم صهیونیستی در مصادره اراضی فلسطینی اعتراض کرده بودند. در این تظاهرات که ۴۲ سال پیش رخ داده بود ۶ نفر از شهروندان عرب اسرائیل (فلسطینی هایی که در نوار غزه یا کرانه باختری زندگی نمی کنند) به شهادت رسیده بودند.

شبکه خبری المیادین گزارش داده است که نظامیان رژیم اشغالگر قدس امروز در سالروز بزرگداشت روز زمین به سوی شهروندان فلسطینی که در مناطق مرزی «رفح» در جنوب نوار غزه تجمع کرده اند گاز اشک آور شلیک کرده است.

بر اساس این خبر نظامیان رژیم اشغالگر قدس به سوی شهروندان فلسطینی تیراندازی کرده و تا کنون سه نفر در مناطق «جبالیا»، «رفح» و «البریج» زخمی شده اند.

کد مطلب 4260437

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