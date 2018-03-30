پیش بینی افزایش سرعت وزش باد در لرستان به ۱۱۰کیلومتر در ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه ای، از افزایش سرعت باد در لرستان به بیش از ۱۱۰ کیلومتر در ساعت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

وزش شدید باد در استان تا اوایل وقت فردا ادامه داشته و به صورت متناوب سرعت وزش باد افزایش و کاهش می یابد.

پیش بینی می شود سرعت باد لحظه ای در برخی مناطق استان به بیش از ۱۱۰ کیلومتر هم برسد.

حداکثر سرعت باد ثبت شده در ادارت و ایستگاه های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته در خرم آباد ۶۳ کیلومتر در ساعت، در بروجرد ۷۲ کیلومتر در ساعت، در دورود ۱۰۷ کیلومتر در ساعت، در کوهدشت ۸۶ کیلومتر در ساعت، در رومشکان ۷۹ کیلومتر در ساعت، در پلدختر ۸۰ کیلومتر در ساعت، در ازنا ۵۰ کیلومتر در ساعت، در الیگودرز ۵۰ کیلومتر در ساعت، در الشتر ۷۶ کیلومتر در ساعت و در نورآباد ۸۶ کیلومتر در ساعت بوده است.

البته این حداکثر سرعت وزش بادها لحظه ای بوده و مستمر نیست و به صورت متناوب است.