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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

آیت‌الله اعرافی:

مسئولان به‌جای پرداختن به حواشی مشکلات اقتصادی را برطرف کنند

مسئولان به‌جای پرداختن به حواشی مشکلات اقتصادی را برطرف کنند

قم - امام جمعه قم گفت: مسئولان باید از کالاهای داخلی حمایت کنند و برنامه‌ریزی دقیق و عملی داشته باشند، امیدواریم که مدیران به جای پرداختن به حواشی به فکر برطرف کردن مشکلات اقتصادی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) اظهار داشت: همه معصومین نقشی ویژه به تناسب زمان خود ایفا کرده‌اند اما همه این نقش‌ها معطوف به یک هدف والا و الهی بوده است.

وی افزود: حضرت علی (ع) همواره و در همه شرایط مجاهدانه همراه پیامبر ایستادند و با جانفشانی، مجاهدت، عقل و حکمت نقشی بی‌بدیل در بنیان‌گذاری نخستین حکومت اسلامی داشتند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) پس از رسول خدا با فتنه‌ای بزرگ مواجه شدند اما سکوت را در پیش گرفتند و دانش خود را به همه نشان دادند و زمانی که سن ایشان به کمال رسید بود، به حاکمیت رسیدند.

وی ادامه داد: همه مذاهب و فرق اسلامی جز برخی کج‌اندیشان در برابر عظمت و شکوه حضرت علی(ع) متواضع بوده و به بزرگی و عظمت ایشان معترف هستند؛ ایشان در عمر خود همه نقش‌های ائمه اطهار را تجربه کردند.

اعرافی با بیان اینکه حضرت علی(ع) نمونه بارز انسان کامل هستند گفت: حب حضرت علی (ع) محور حقانیت و بغض نسبت به ایشان محور بطلان و ضلالت است؛ زمانی که به شخصیت ایشان نگاه کنیم،‌ در برابر عظمت این شخصیت احساس کوچکی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: حضرت علی (ع) بسیار فداکار بودند تا آنجا که حاضر شدند در بحرانی‌ترین شرایط در جای پیامبر بخوابند و جان خود را فدای اسلامی کنند.

امام جمعه قم با بیان اینکه حضرت علی(ع) عدل مجسم بود اظهار کرد: زیباترین نظریه اداره جامعه در کلمات حضرت علی(ع) ترسیم شده است و ایشان تئوری جامع حکومت و ولایت را تبیین کرده‌اند؛ ایشان در شجاعت بی‌نظیر بودند.

وی افزود: ۱۲ هزار حدیث، ۵۰۰ خطبه و ۵۰۰ دعا و ذکر از حضرت علی(ع) نقل شده و ۸۰ آیه نیز به طور مستقیم درباره ایشان نازل شده است.

اعرافی در خطبه دوم نماز جمعه ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌هایی که در ایام نوروز به زائران خدمت رسانی کردند گفت: در ایام نوروز اقدامات بسیار زیادی برای رفاه حال زائران انجام شد که جای تقدیر و تشکر دارد، همچنین از اقداماتی که در راستای کاهش تلفات جاده‌ای انجام شد نیز تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی بیان کرد: باید ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی را جشن بگیریم و خشنود باشیم، البته باید این سال‌ها مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا مشکلات برطرف شود.

امام جمعه قم تصریح کرد: ملت ایران در طول این ۴۰ سال بارها از بحران‌ها بزرگ و مختلفی عبور کرده است و هیچ‌کس باور نمی‌کرد که این انقلاب ۴۰ سال در مقابل امواج طوفانی دشمنان مقاومت کند.

وی با بیان اینکه امروز همه ظالمان و ستمگران دنیا برای آسیب‌زدن به انقلاب اسلامی متحد شده‌اند گفت: در حال حاضر همه معاندان، منافقان و ارتجاع منطقه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران متحد شده‌اند و در این شرایط به حضور آگاهانه همه ملت نیاز داریم تا از این بحران‌ها نیز عبور کنیم.

اعرافی خاطرنشان کرد: تحریم‌های سنگین و مستمر، ضربه‌های اقتصادی، بزرگنمایی مشکلات و کوچک‌سازی خدمات انقلاب، ضربه زدن به محور ولایت و امامت و... از جمله توطئه‌های دشمنان در طول این ۴۰ سال بوده‌ است و امروز نیز به دنبال نقض عهد و لغو برجام هستند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون حجاب ادامه داد: حجاب، انتخاب زن مسلمان و از ضروریات اسلام و همچنین قانون کشور است اما متاسفانه برخی افراد برخلاف این اصول موضع می‌گیرند و اقدام می‌کنند.

امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف گفت: یکی از برکات‌ و رویش‌های انقلاب اسلامی، ترویج اعتکاف بوده است و امیدواریم این مراسم، با شکوه بسیار زیاد برگزار شود.

وی با اشاره به شعار سال جدید گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نظریه از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است که شامل عناصر مهمی از جمله مبارزه با فساد، فقر و تبعیض، اشرافی‌گری و اسراف است، این مسائل زیبنده نظام اسلامی نیست و همه باید در برابر این فسادهای ایستادگی کنند.

اعرافی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌گرا است گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ملت تکیه کرد و روابط خود را با کشورهای مختلف گسترش داد.

وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها در خصوص این موضوع مسائلی را مطرح‌ کرده‌اند و امسال نیز حمایت از تولیدات داخلی را مورد تأکید قرار دادند؛ بدون تردید مبارزه با قاچاق کالا موجب توسعه خرید و فروش کالاهای داخلی می‌شود و اقتصاد را نجات داده و اشتغال را گسترش می‌دهد.

امام جمعه قم در پایان گفت: مسؤولان باید از کالاهای داخلی حمایت کنند و برنامه‌ریزی دقیق و عملی برای این مسئله داشته باشند؛ وظیفه مسؤولان و دولت در این زمینه بسیار حساس و مهم است و امیدواریم که مسئولان به جای پرداختن به حواشی به فکر برطرف کردن مشکلات اقتصادی باشند.

کد مطلب 4260598

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