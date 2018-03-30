به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) اظهار داشت: همه معصومین نقشی ویژه به تناسب زمان خود ایفا کرده‌اند اما همه این نقش‌ها معطوف به یک هدف والا و الهی بوده است.

وی افزود: حضرت علی (ع) همواره و در همه شرایط مجاهدانه همراه پیامبر ایستادند و با جانفشانی، مجاهدت، عقل و حکمت نقشی بی‌بدیل در بنیان‌گذاری نخستین حکومت اسلامی داشتند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) پس از رسول خدا با فتنه‌ای بزرگ مواجه شدند اما سکوت را در پیش گرفتند و دانش خود را به همه نشان دادند و زمانی که سن ایشان به کمال رسید بود، به حاکمیت رسیدند.

وی ادامه داد: همه مذاهب و فرق اسلامی جز برخی کج‌اندیشان در برابر عظمت و شکوه حضرت علی(ع) متواضع بوده و به بزرگی و عظمت ایشان معترف هستند؛ ایشان در عمر خود همه نقش‌های ائمه اطهار را تجربه کردند.

اعرافی با بیان اینکه حضرت علی(ع) نمونه بارز انسان کامل هستند گفت: حب حضرت علی (ع) محور حقانیت و بغض نسبت به ایشان محور بطلان و ضلالت است؛ زمانی که به شخصیت ایشان نگاه کنیم،‌ در برابر عظمت این شخصیت احساس کوچکی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: حضرت علی (ع) بسیار فداکار بودند تا آنجا که حاضر شدند در بحرانی‌ترین شرایط در جای پیامبر بخوابند و جان خود را فدای اسلامی کنند.

امام جمعه قم با بیان اینکه حضرت علی(ع) عدل مجسم بود اظهار کرد: زیباترین نظریه اداره جامعه در کلمات حضرت علی(ع) ترسیم شده است و ایشان تئوری جامع حکومت و ولایت را تبیین کرده‌اند؛ ایشان در شجاعت بی‌نظیر بودند.

وی افزود: ۱۲ هزار حدیث، ۵۰۰ خطبه و ۵۰۰ دعا و ذکر از حضرت علی(ع) نقل شده و ۸۰ آیه نیز به طور مستقیم درباره ایشان نازل شده است.

اعرافی در خطبه دوم نماز جمعه ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌هایی که در ایام نوروز به زائران خدمت رسانی کردند گفت: در ایام نوروز اقدامات بسیار زیادی برای رفاه حال زائران انجام شد که جای تقدیر و تشکر دارد، همچنین از اقداماتی که در راستای کاهش تلفات جاده‌ای انجام شد نیز تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی بیان کرد: باید ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی را جشن بگیریم و خشنود باشیم، البته باید این سال‌ها مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا مشکلات برطرف شود.

امام جمعه قم تصریح کرد: ملت ایران در طول این ۴۰ سال بارها از بحران‌ها بزرگ و مختلفی عبور کرده است و هیچ‌کس باور نمی‌کرد که این انقلاب ۴۰ سال در مقابل امواج طوفانی دشمنان مقاومت کند.

وی با بیان اینکه امروز همه ظالمان و ستمگران دنیا برای آسیب‌زدن به انقلاب اسلامی متحد شده‌اند گفت: در حال حاضر همه معاندان، منافقان و ارتجاع منطقه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران متحد شده‌اند و در این شرایط به حضور آگاهانه همه ملت نیاز داریم تا از این بحران‌ها نیز عبور کنیم.

اعرافی خاطرنشان کرد: تحریم‌های سنگین و مستمر، ضربه‌های اقتصادی، بزرگنمایی مشکلات و کوچک‌سازی خدمات انقلاب، ضربه زدن به محور ولایت و امامت و... از جمله توطئه‌های دشمنان در طول این ۴۰ سال بوده‌ است و امروز نیز به دنبال نقض عهد و لغو برجام هستند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون حجاب ادامه داد: حجاب، انتخاب زن مسلمان و از ضروریات اسلام و همچنین قانون کشور است اما متاسفانه برخی افراد برخلاف این اصول موضع می‌گیرند و اقدام می‌کنند.

امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف گفت: یکی از برکات‌ و رویش‌های انقلاب اسلامی، ترویج اعتکاف بوده است و امیدواریم این مراسم، با شکوه بسیار زیاد برگزار شود.

وی با اشاره به شعار سال جدید گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نظریه از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است که شامل عناصر مهمی از جمله مبارزه با فساد، فقر و تبعیض، اشرافی‌گری و اسراف است، این مسائل زیبنده نظام اسلامی نیست و همه باید در برابر این فسادهای ایستادگی کنند.

اعرافی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌گرا است گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ملت تکیه کرد و روابط خود را با کشورهای مختلف گسترش داد.

وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها در خصوص این موضوع مسائلی را مطرح‌ کرده‌اند و امسال نیز حمایت از تولیدات داخلی را مورد تأکید قرار دادند؛ بدون تردید مبارزه با قاچاق کالا موجب توسعه خرید و فروش کالاهای داخلی می‌شود و اقتصاد را نجات داده و اشتغال را گسترش می‌دهد.

امام جمعه قم در پایان گفت: مسؤولان باید از کالاهای داخلی حمایت کنند و برنامه‌ریزی دقیق و عملی برای این مسئله داشته باشند؛ وظیفه مسؤولان و دولت در این زمینه بسیار حساس و مهم است و امیدواریم که مسئولان به جای پرداختن به حواشی به فکر برطرف کردن مشکلات اقتصادی باشند.