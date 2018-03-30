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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۴۲

مدیرعامل میادین میوه و تره بار مطرح کرد:

۲۲ بوستانی که به ارائه خدمات در روز طبیعت می پردازند

۲۲ بوستانی که به ارائه خدمات در روز طبیعت می پردازند

۲۲ بوستان در روز طبیعت به ارائه خدمات به شهروندان می پردازند.

عبدالحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز طبیعت گفت: در ۱۳ فروردین میادین و بازارهای میوه و تره بار به غیر از جایگاه های روز طبیعت واقع در بوستانهای منتخب تعطیل هستند.

وی گفت: ما ۲۲ جایگاه را در بوستان هایی که مردم به طور چشمگیر در آن جا حضور خواهند داشت، مشخص کردیم و به ارائه خدمات می پردازیم.

رحیمی گفت: از ۱۴ فروردین کلیه میادین وبازارها باز و فعال خواهد بود و صبح ها از ساعت ۸ لغایت ۱۳و بعدازظهرها ازساعت ۱۵ لغایت ۲۰ خدمات رسانی خواهند کرد.

در ادامه نشانی این بوستان ها آمده است.

کد مطلب 4260659

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