۲۲ بوستانی که به ارائه خدمات در روز طبیعت می پردازند

عبدالحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز طبیعت گفت: در ۱۳ فروردین میادین و بازارهای میوه و تره بار به غیر از جایگاه های روز طبیعت واقع در بوستانهای منتخب تعطیل هستند.

وی گفت: ما ۲۲ جایگاه را در بوستان هایی که مردم به طور چشمگیر در آن جا حضور خواهند داشت، مشخص کردیم و به ارائه خدمات می پردازیم.

رحیمی گفت: از ۱۴ فروردین کلیه میادین وبازارها باز و فعال خواهد بود و صبح ها از ساعت ۸ لغایت ۱۳و بعدازظهرها ازساعت ۱۵ لغایت ۲۰ خدمات رسانی خواهند کرد.

در ادامه نشانی این بوستان ها آمده است.