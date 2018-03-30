توسعه ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار کشور تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی بعد از ظهر جمعه در بازدید از برخی از مناطق کهگیلویه و بویراحمد افزود: نوروز سال جاری مقرر شد که مناطقی که به لحاظ زیرساخت ارتباطی دچار مشکلات بیشتری هستند، مورد بازدید قرار بگیرند.

آذری جهرمی با بیان اینکه مناطقی در شمال خوزستان به خاطر شرایط توپوگرافی کوهستانی دچار مشکلات ارتباطی است، اظهار کرد: همچنین سرکشی از چند شهر استان فارس نیز انجام شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ ظاهر شاخصی حوزه ارتباطات وضعیت مناسبی دارد، اما به لحاظ باطنی مشکلات جدی وجود دارد.

وی افزود: بالاتر بودن جمعیت روستایی به نسبت جمعیت شهری در برخی از مناطق استان یک ظرفیت است که پراکندگی جمعیت را به وجود می آورد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در برخی از مناطق کوهستانی و صعب العبور این استان توسعه زیرساختی عملیاتی شده است.

وی ابراز داشت: بررسی پیشرفت هدفگذاری های سفر قبلی در توسعه ارتباطات استان نیز انجام خواهد شد.