ادامه بررسی قانون انتخابات شوراها در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس با تصویب ماده های پایانی این لایحه ، قانون شوراها را اصلاح کردند.

نمایندگان با اصلاح ماده 77 قانون شوراهای اسلامی مقرر کردند : شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کند .

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح وظایف و اختیارات شورای استان تصویب کردند : بررسی مسایل ومشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای استان از وظایف این شورا خواهد بود .

با تصویب نمایندگان همچنین نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان ، ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شورای سطح استان در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست نیز از دیگر وظایف و اختیارات شورای استان خواهد بود .

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس ، همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان ، تصویب ، اصلاح و تنظیم و توزیع بودجه دبیرخانه شورای استان نیز به وظایف و اختیارات شورای استان افزوده شد .

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند : نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلفات به مرجع ذیربط ، نظارت بر حساب درآمد و هزینه های سازمان ، همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرسی رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شوراها تامین شود ، نیز از وظایف این شورا است .

نمایندگان مجلس در جلسات گذشته 46 ماده از این لایحه را اصلاح کرده بودند و امروز تا پایان این لایحه را بررسی کردند .

نمایندگان مجلس با بررسی ماده 78 مکرر 2 قانون شوراها ، از وظایف شورای عالی استان ها را بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط خواهد بود .

همچنین اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات شوراها به مسئولان مربوطه و پیگیری آنها با بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت از دیگر وظایف شورای عالی استان ها خواهد بود .

با تصویب نمایندگان مجلس ، تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریخ بودجه از وظایف دبیرخانه شورای عالی استان ها خواهد بود .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد .

شورای عالی استان ها نیز پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت اعلام خواهد کرد .

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند : تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران با شورای عالی استان ها خواهد بود .

برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذیربط نیز از وظایف و اختیارات شورا ی عالی استانها است .

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس ، جلسات عادی شوراهای استان ها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می شد و در موارد ضروری شوراها می توانند جلسات فوق العاده تشکیل دهند .

آئین نامه سازمانی ، تشکیلات و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراهاو امور مالی دبیرخانه تمامی شوراها و تعداد کارکنان آن و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضای شورا ها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، بکارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از آئین نامه ممنوع است .

از دیگر وظایف شورای عالی استانها ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در خصوص رفع مشکلات و موانع پیشین روی شوراها است . شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم کند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند : هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در انتخابات شورای اسلامی با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهوری خواهد بود.