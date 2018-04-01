  1. استانها
  2. البرز
۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آماده‌باش پلیس البرز در روز طبیعت / حضور در بوستان‌های شهر

آماده‌باش پلیس البرز در روز طبیعت / حضور در بوستان‌های شهر

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از آماده‌باش پلیس استان در روز طبیعت خبر داد.

سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات پلیس در روز طبیعت، اظهار کرد: پلیس البرز در این روز به‌صورت کامل در حالت آماده‌باش است و در سطح شهر حضور پررنگی خواهند داشت.

سردار محمدیان تأکید کرد: مأموران انتظامی در روز طبیعت در بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و پارک‌های سطح شهر حضور خواهند داشت تا شهروندان با خیال آسوده در این روزبه تفریح بپردازند.

فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری گفت: مأموران پلیس از ابتدا تا ساعات پایانی روز طبیعت در سطح شهر حضورداشته و شهروندان می‌توانند در صورت برخورد با مشکلی، مراتب را با پلیس۱۱۰ درمیان بگذارند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

وی از شهروندان خواست تا به‌منظور جلوگیری از سرقت منازل، منزل خود را به‌طور کامل خالی نگذارند و در مناطق نزدیک خانه خود به طبیعت بروند و گاهی از منزل خود سرکشی کنند.

کد مطلب 4261213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها