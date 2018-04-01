سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات پلیس در روز طبیعت، اظهار کرد: پلیس البرز در این روز بهصورت کامل در حالت آمادهباش است و در سطح شهر حضور پررنگی خواهند داشت.
سردار محمدیان تأکید کرد: مأموران انتظامی در روز طبیعت در بوستانها، تفرجگاهها و پارکهای سطح شهر حضور خواهند داشت تا شهروندان با خیال آسوده در این روزبه تفریح بپردازند.
فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری گفت: مأموران پلیس از ابتدا تا ساعات پایانی روز طبیعت در سطح شهر حضورداشته و شهروندان میتوانند در صورت برخورد با مشکلی، مراتب را با پلیس۱۱۰ درمیان بگذارند تا در سریعترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.
وی از شهروندان خواست تا بهمنظور جلوگیری از سرقت منازل، منزل خود را بهطور کامل خالی نگذارند و در مناطق نزدیک خانه خود به طبیعت بروند و گاهی از منزل خود سرکشی کنند.
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