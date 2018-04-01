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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

بازدید سرمربی پرسپولیس از ورزشگاه بازی با نسف قارشی

بازدید سرمربی پرسپولیس از ورزشگاه بازی با نسف قارشی

سرمربی پرسپولیس همراه با دستیاران خود از ورزشگاه محل برگزاری بازی این تیم با نسف قارشی دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه پیش از حضور در کنفرانس خبری، از ورزشگاه و محل برگزاری دیدار پرسپولیس برابر نسف قارشی ازبکستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، برانکو ایوانکوویچ از کلیه امکانات ورزشگاه، کیفیت زمین چمن، رختکن و همه امکانات موجود ابراز رضایت کرد و گفت: امیدوارم هواداران دو تیم و ببینندگان این بازی از دیدن این مسابقه لذت ببرند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹ فردا دوشنبه در هفته پنجم رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف نسف قارشی ازبکستان می رود.

کد مطلب 4261275
مهدی مرتضویان

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