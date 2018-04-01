بازدید سرمربی پرسپولیس از ورزشگاه بازی با نسف قارشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه پیش از حضور در کنفرانس خبری، از ورزشگاه و محل برگزاری دیدار پرسپولیس برابر نسف قارشی ازبکستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، برانکو ایوانکوویچ از کلیه امکانات ورزشگاه، کیفیت زمین چمن، رختکن و همه امکانات موجود ابراز رضایت کرد و گفت: امیدوارم هواداران دو تیم و ببینندگان این بازی از دیدن این مسابقه لذت ببرند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹ فردا دوشنبه در هفته پنجم رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف نسف قارشی ازبکستان می رود.