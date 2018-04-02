شهروندان بامدیریت سفر تصادفات را کاهش دهند/امنیت کامل درتفرجگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح امروز در بازدید از قرارگاه نوروزی پلیس پایتخت گفت: امروز دو موضوع باید مدنظر قرار گیرد؛ یکی انتظام بخشی به مناسبت روز طبیعت و سیزدهم فروردین ماه است که از همان دقایق اولیه صبح امروز شاهد حضور مردم در این مکان ها بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تصریح کرد: در گشت هوایی که از تفرجگاه ها و بوستان های پایتخت داشتیم مشاهده شد از همان ساعات اولیه جمعیت زیادی از مردم در تفرجگاه ها و محل های تفریحی حضور پیدا کرده اند.

وی با اشاره به این که مردم اگر موردی را مشاهده کردند گزارش دهند تا برخورد شود گفت: با توجه به اینکه امروز سالروز رحلت زینب کبری(س) است از مردم فهیم می خواهیم شئونات اسلامی و اخلاقی را همچون گذشته رعایت کنند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد: موضوع دیگر، بحث ترافیکی است و اقداماتی که باید طی امروز و تا پایان هفته انجام شود تا با مشکل ترافیکی خاصی روبرو نشویم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی محورهای پرتردد مانند مرزن آباد یا آب اسک در محورهای چالوس و هراز از ساعت ۱۵:۰۰ امروز یکطرفه خواهند شد، مردم عزیز توجه داشته باشند زمان بازگشت خود را به گونه ای مدیریت کنند که دچار مشکل نشوند و توصیه می کنیم روز دیگری به غیر از امروز را برای بازگشت انتخاب کنند.