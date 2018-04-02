مردم قزوین آخرین روز تعطیلات نوروز را در طبعیت سپری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز فروردین که از گذشته های دور به عنوان سیزده بدر معروف شده و در تقویم رسمی از آن به عنوان روز طبیعت یاد می کنند دشت و دمن های قزوین هم در کنار بوستانها و مناطق سرسبز و باغستانها مملو از جمعیتی می شود که شهروندان می خواهند آخرین روز و ساعات تعطیلات نوروزی در سال جدید را در فضایی سرسبز و توام با شادی سپری کنند.

روز طبیعت در قزوین هم در کنار آداب و رسوم مرسوم و معمول با برخی رسمهای دیگر نیز همراه می شود تا این روز پایانی تعطیلات با خاطرات خوشی همراه شود.

مردم قزوین در کنار حضور درفضای سرسبز طبیعت که امسال با هوایی خوش و آفتابی هم همراه شده ضمن فعالیتهایی مانند گره زدن به سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین و پختن خوراک‌ های گوناگون به ویژه آش رشته و دیماج این روز را سپری می کنند.

انجام انواع بازیهایی مانند الک دولک، هفت سنگ و بازی های بومی محلی نیز در میان مردم در این روز رایج است.

البته به گفته برخی کارشناسان میراث فرهنگی برخی از مردم در گذشته های دور از دروازه های شهر قزوین خارج شده و روز خود را در دامان طبیعت سپری می‌کردند با این نیت که در سال جدید از نحسی بلایای طبیعی و رنج و غم در امان باشند دوباره به شهر می آمدند.

اهالی قزوین با همین نیت اوایل صبح با برداشتن غذا و مقداری آجیل و شیرینی به دامان طبیعت می‌رفتند و انواع غذا از آش رشته و دُیماج که نوعی میان وعده غذایی است درست می کردند و پس از خوردن آنها و گفتگو با یکدیگر روز سیزدهم فروردین را می گذراندند.

همچنین مردم قزوین در روز سیزده به در هفت قلوه سنگ را که نماد درد و آلام بوده است به داخل رودخانه می‌انداختند و دعا می‌کردند سالی بدون مشکل و رنجی را سپری کنند.

شهروندان قزوینی نزدیک غروب سبزه نوروز را به نشانه برکات و فراوانی در آب می اندازند و سپس به منازل خود بازمی گردند.



شهروندان قزوینی برای گذراندن روز طبیعت یا همان سیزده بدر در باغستان بزرگ سنتی قزوین و بوستان های ملی باراجین، ملت، ملاخلیلا، مصلی و سایر تفرج گاه ها گردهم حضور پیدا کرده اند.

رعایت پاکیزگی طبیعت و خاموش کردن آتش در سبزه زارها ضروری است

برای آنکه روز طبیعت بدون هیچ حادثه و هزینه های به مردم به پایان برسد از مردم با فرهنگ استان قزوین انتظار می رود پس از حضور در بوستانها و باغستانها از آلوده کردن فضاهای طبیعی خودداری کرده و پس از استفاده از طبیعت زباله های خودر را جمع آوری کرده و در کسیه های زباله انداخته و از انداختن آن در دلامن طبیعت خودداری کنند.

همچنین با توجه حوادث آتش سوزی در اراضی طبیعی و ملی در سالهای گذشته توصیه می شود حتی المقدور از روشن کردن اتش در طبیعت پرهیز شود و اگر این کار صورت گرفت حتما پس از استفاده از خاموش شدن کامل آتش مطمئن شوید تا حادثه ای رخ ندهد.