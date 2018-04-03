حمل و نقل ترکیبی در مازندران توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای استان، نقش وزارت کشور و استانداری برای تحقق برنامه های دولت و کارآمدی دستگاهها و توسعه همه جانبه استان را نقشی راهبردی و بی نظیر دانست و گفت: نوروز ۹۷ برای مردم مازندران سرشار از امنیت و آرامش بود و اقامت ۱۵ میلیون نفر شب در استان و میزبانی از مهمانان سراسر کشور در دیار علویان برای همه ما موجب افتخار است.

وی ازحضور موثر و شایسته کمیته های ۱۲ گانه ستاد خدمات سفر و معاون عمرانی استانداری در ایام نوروز تقدیر و تشکر کردو گفت: هماهنگی و همراهی بسیار خوبی در نوروز۹۷ بین دستگاههای متولی و خدمت رسان وجود داشته است هرچند ترافیک در غرب استان مشهود بود و امیدواریم با توسعه زیر ساخت ها و بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی بار ترافیکی استان کاهش یابد.

وی بر کاهش خودرو محوری و توسعه ریل و حمل و نقل ترکیبی در استان تاکید کرد و گفت: وزارت کشور و استانداری در تحقق برنامه های دولت نقشی مهم و راهبردی دارند و موفقیت همه بخشها با موفقیت وزارت کشور و استانداری گره خورده است.

وی خواستار پیگیری و نظارت مقتدرانه مجموعه استانداری در اجرای برنامه های توسعه ای استان شد و گفت: اتفاقات مهم توسعه ای با نظارت و پیگیری مداوم و جدی حاصل می شود.

اسلامی کارآمدی دولت را منوط به کارآمدی افراد و کارکنان دانست و گفت: با پیگیری های انجام شده مازندران اولین استانی بود که ساختار جدید فرمانداریها را دریافت کرد و همه باید کمک کنند تا ظرفیت مدیریتی فرمانداریها و بخشداریها ارتقاء یابد.

استاندار مازندران خدمت بی منت و شایسته به مردم را متذکر شد و گفت: مردم انتظار خدمات صادقانه دارند و امور مردم باید ساده روان بگذرد.

مقام عالی دولت خداحافظی با بروکراسی را بسیار مهم دانست و گفت : متاسفانه فقط ۱۲ درصد اعتبارات استان صرف فعالیتهای عمرانی می شود و اکثر اعتبارات صرف هزینه های جاری می شود و ضرورت دارد برای کارآمدی و چابک سازی دستگاههای خدمت رسان فکری اساسی کرد.

استاندار مازندران بر ضرورت تحقق ابعاد حقوق شهروندی ابلاغ شده از سوی ریاست محترم جمهوری تاکید کرد و گفت : همه باید با تعهدات اخلاقی و قانونی برای اصلاح فرایند غیر ضرور اداری تلاش کنند.

اسلامی کاهش مهلت صدور مجوزها ، ارتقاء نرخ پاسخگویی ، سلامت اداری ، اصلاح فرایندها و خدمت خالصانه به مردم را مهمترین انتظارات در سال ۹۷ دانست و گفت : :با پیگیری های صورت گرفته بیش از ۱۸۰ مورد اختیار دستگاهها به استان واگذار شده و از این فرصت برای تحقق برنامه ها باید استفاده کرد.

وی تاکید کرد : توسعه باید بر اساس سرمایه مردم محقق شود و تسهیلات و منابع ارزان قیمت اختصاص یافته برای رونق تولید و افزایش اشتغال هم در این مسیر هزینه شود.

مقام عالی دولت با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال گفت: شعار سال با بنر و شعار محقق نمی شود همه باید با تعصب و تعهد از کالای ایرانی حمایت کنند و برای تحقق شعار سال باید از خودمان شروع کنیم.

استاندار مازندران در پایان سخنان خود ضمن تشکر از تلاش ارزشمند کارکنان استانداری ، فرمانداریها و بخشداریها ابراز امیدواری نمود تا به برکت شعار سال ۹۷ همه کالای ایرانی مصرف کنند و با حمایت از کالای ایرانی زمینه توسعه و رونق تولید و اشتغال را فراهم کنند.