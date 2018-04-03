گسترش چتر حمایتی معیشتی خانوارهای نیازمند در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید پوراصغری درباره مهمترین برنامههای اجرا شده در حوزه سلام و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ گفت: در واقع موضوع بازنشستگان و متناسبسازی حقوق آنها را با توجه به تدوین آییننامه در رأس برنامههای خود قرار دادیم و برای اجرا این کار ۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مرحله نخست این طرح آغاز شده که در واقع اولین گام برای رفع تبعیض بین بازنشستگان محسوب میشود، گفت:این اقدام با تدوین جداول و ضرایب مشخص و تعیین شده در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول درباره متناسب نبودن حقوق بازنشستگان با هزینههای جاری و واقعی زندگی بیان کرد: حقوق بازنشستگان طبق قانون بر اساس کسوراتی که در طول سنوات خدمت از حقوق مشمول حقوق کسر میشود، به صورت مستمری بازنشستگی پرداخت میشود. در سنوات گذشته در برخی سالها نرخ تورم بالایی داشتهایم و حقوق بازنشستگان بر آن اساس افزایش نیافته و به عبارت بهتر حقوق از نرخ تورم عقب افتاده است.
وی ادامه داد: در ۳سال گذشته سعی شد تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم باشد تا بخشی از این عقبماندگی جبران شود. البته چند سال برای جبران این مسأله زمان لازم است.
پوراصغری با بیان اینکه اجرای تدریجی مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باعث عدم تناسب حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان جدید شده است ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسبسازی حقوقها در ۵سال باید انجام شود.
وی بیان کرد: دومین کار مهم انجام شده در این حوزه افزایش مستمری جمعیت زیرپوشش نهادهای حمایتی بود که در چند سال گذشته مستمری پرداختی به این گروهها تقریبا ثابت بوده است. با توجه به میزان تورم و قیمتها باید گفت این کمکها ثابت بوده و کاهش واقعی داشته است. در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) افزایش پیدا کرد. در نظر داریم در سال ۹۷ با توجه به جداول مورد نظر، پرداخت مستمریها ادامه یابد.
رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: بر اساس این طرح، مستمری خانوارهای یک تا ۵ نفره حدود ۲,۵ برابر افزایش یافته که به نظر میرسد گامهای بزرگی در عرصه فقرزدایی و افزایش قدرت اقتصادی اقشار ضعیف آسیبپذیر و محروم و زیرپوشش نهادهای حمایتی باشد.
پوراصغری عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۶ میتوان به نظام چندلایه تأمیناجتماعی اشاره کرد؛ طراحی و تصویب این طرح در دولت انجام شده است، در نظام چندلایه تأمین اجتماعی لایه اول حمایتی در نظر گرفته شده و کسانی که در واقع درآمدشان کمتر از ۴۰درصد حداقل حقوق باشد، مورد حمایت قرار میگیرند.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در بخش حمایتی تلاش ما برقراری مستمری برای خانوارهای نیازمند است، افزود: جهتگیری اصلی در این طرح توانمندسازی افراد با هدف ایجاد اشتغال است. افراد باید بتوانند روی پای خود بیایستند در اصل بر اساس این طرح در نظر داریم.
وی درباره برنامههای سال ۹۷ این حوزه گفت: در واقع در سال۹۷ ادامه این حرکتها با توجه به راهبردی که رییس جمهور و دولت برای رفع فقر در نظر گرفتهاند، ادامه خواهد یافت و مستمری افراد زیرپوشش نهادهای حمایتی نسبت به تورم استمرار و افزایش یافته و همچنین در نظر داریم افرادی را که زیرپوشش این چتر حمایتی نبودهاند را نیز از این خدمات بهرهمند شوند.
پوراصغری خاطرنشان کرد: با اعتبارات تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۷ این کار انجام خواهد شد و امیدواریم پشت نوبتیها، معلولان و سایر اقشاری که خواهان پیوستن به این نهادهای حمایتی هستند نیز از خدمات آنها بهرهمند شوند.
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