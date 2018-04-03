حادثه خاصی در روز طبیعت در کرمان رخ نداد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با افزایش آگاهی شهروندان نسبت به موضوعات ایمنی و حضور ماموران سازمان آتش نشانی در بوستانها و پارکهای به همرا توزیع بروشور آموزشی در بین شهروندان در روز طبیعت حادثه خاصی در فضاهای سبز و بوستان های شهر کرمان رخ نداد.

وی گفت: حوادث مربوط به شب چهارشنبه پایان سال گذشته نیز نسبت به سال های پیش از آن کاهش محسوسی داشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان تصریح کرد: امیدوارم در سال جدید شاهد کاهش آمار آتش سوزی ها و حوادث گوناگون در سطح شهر کرمان باشیم که قطعا این مهم نیازمند مشارکت شهروندان در فراگیری و رعایت اصول ایمنی است.