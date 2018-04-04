چین تعرفه ۵۰ میلیارد دلاری بر ۱۰۶ قلم کالای امریکایی وضع کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در اقدامی تلافی جویانه لحظاتی پیش ۲۵ درصد تعرفه بر روی ۱۰۶ قلم کالای وارداتی از آمریکا به ارزش ۵۰ میلیارد دلار وضع کرد.

وزارت دارایی چین در پاسخ به اقدام دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که فهرستی را متشکل از ۱۳۰۰ کالای چینی را برای افزایش تعرفه تا سقف ۲۵ درصد به ارزش ۵۰ میلیارد دلار تهیه کرده بود واکنش نشان داد و اعلام کرد که بر روی ۱۰۶ کالای وارداتی آمرکایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار تعرفه ۲۵ درصدی وضع خواهد کرد.

کالاهای وارداتی آمریکایی که مشمول تعرفه ۲۵ درصدی می شوند شامل سویا، خودرو، مواد شیمیایی، برخی از هواپیماها، غلات، محصولات کشاورزی از قبیل آب پرتقال، ذرت خوشه ای، بعضی از انواع گندم، کامیون ها، خودروهای شاسی بلند، یکسری از نوشیدنی ها، سیگار، تنباکو، گوشت گاو، محصولات پلاستیکی، پروپان، مواد نرم کننده در صنعت مانند گریس ها، خودروهای برقی است.

پیش از این مقامات پکن اعلام کرده بودند که چین به همان میزانی که آمریکا بر روی کالاهای چینی تعرفه وضع کند، مقابله به مثل خواهدکرد. این حرکت آمریکایی های شعله جنگ تجاری را میان پکن-واشنگتن بیش از گذشته مشتعل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل مقامات کاخ سفید از وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر روی ۱۳۰۰ قلم کالای وارداتی از چین به آمریکا خبر دادند که این میزان تعرفه، سالانه ۵۰ میلیارد دلار هزینه اضافه به صادرکنندگان چینی تحمیل می کند.