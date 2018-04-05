دولت باید همه نیازهای خود را از محصولات داخلی تأمین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد یزدی در آغاز درس خارج فقه خود در سال جدید با اشاره به موضوعات و مسائل کشور به تحلیل سه مسئله مهم از موضوعات جاری کشور پرداخت.

وی با اشاره به حجم انبوه مسافرت‌های نوروزی و تلاش مسؤولان برای برقراری امنیت در کشور اظهار داشت: مسئله‌ امنیت، همواره مسئله‌ مهمی بوده و هست و باید از مسؤولان امنیتی و انتظامی کشور تشکر کرد که در این تعطیلات با توجه به چند برابر شدن میزان مسافرت‌ها نسبت به گذشته، به خوبی امنیت را در سراسر کشور و همچنین راه‌ها و شهرها برقرار کردند.

رئیس شورای‌ عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به رویه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌های مختلف گفت: نامگذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی»، یک مسئله‌ حساب شده و دقیق است که باید به آن توجه شود.

یزدی با اشاره به ایرادات مختلفی که نسبت به کیفیت کالاهای ایرانی وجود دارد، افزود: برخی عقیده دارند که بعد از افزایش کیفیت کالاهای ایرانی باید به سراغ این کالاها رفت. منظورشان این است که باید تحمل کرد تا تولیدات داخلی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند و آن وقت تولیدات داخلی را مصرف کرد، اما حقیقت این است که کیفیت کالاها همزمان با مصرف آنها و به تدریج بهتر می‌شود، چراکه تولیدکننده اگر مصرف داخلی را ببیند قطعاً به دنبال افزایش کیفیت کالای خود می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم و اهمیت مصرف کالای داخلی برای مقابله با سلطه بیگانگان به مبارزات گاندی در هند اشاره کرد و گفت: در شرح زندگی گاندی گفته می‌شود که در زمان تسلط انگلیسی‌ها بر هند، لباسی را که از صنایع نساجی انگلیس دوخته شده بود کنار گذاشت و لباس کرباسی را که محصول داخلی خودشان بود پوشید، بر این اساس مردم هند نیز با پیروی از گاندی تولیدات انگلیسی را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند از تولیدات داخلی مصرف کنند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم به نقش مسئولان، نهادها و ادارات مختلف در مصرف کالاهای داخلی اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین مصرف‌کننده، مسئولان، نهادها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت هستند. اگر رجال دولتی و همینطور شرکت‌های وابسته به دولت در درجه اول خودشان و خانواده‌هایشان و ادارات و نهادهای وابسته، همه‌ نیازهای خود را از محصولات داخلی تأمین کنند، این مسأله خود به خود در مصرف کالاهای داخلی اثر مثبت دارد.

آیت الله یزدی تأکید کرد: اگر بخواهیم فرهنگ مصرف کالای داخلی مردمی شود، اول باید رجال مملکت این کار را انجام دهند و در ادامه مراجع، علما و روحانیون و سپس عامه مردم برای فراگیر شدن این فرهنگ تلاش کنند.

وی همچنین از مسؤولان خواست ضمن توجه به این نکته‌ دقیق اقتصادی، در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و تعرفه کالاهای خارجی برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشند.

رئیس شورای‌ عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از اظهارات خود به مشکلات جهان اسلام و پدیده‌هایی چون اسلام‌هراسی و نیز روابط پیدا و پنهان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: ریشه‌های اصلی همه ماجراهای تروریستی در منطقه و اروپا، عربستان سعودی و تعالیم وهابیت است. اخیراً هم آشکارا و بی‌پرده ارتباطاتشان را با رژیم صهیونیستی ذکر کرده اند. این آقایی که تازه آمده است به خیال خودش می‌خواهد اصلاحاتی را انجام بدهد، بر این اساس در درجه اول نوکری آمریکا را پذیرفته و بعد هم به صراحت حق سکونت در سرزمین‌های اشغالی را به اسرائیلی‌ها داده است، درحالی که دنیا می‌داند که اینها غاصب هستند و با زور فلسطینی‌ها را بیرون کرده‌اند.

آیت الله یزدی، راه‌حل مشکلات امروز فلسطین را همان راهکار همیشگی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند، باید در کشور فلسطین یک رأی‌گیری انجام شود و خود فلسطینی‌ها حکومت‌ و سرنوشتشان را تعیین کنند.

وی در پایان به توطئه‌های مختلف دشمنان برای سست کردن پایه‌های اعتقادی مردم از جمله مسأله حجاب اشاره کرد و از علما و روحانیون خواست بیش از پیش برای مقابله با تهاجمات و شبهات فکری و عقیدتی دشمنان و ضدانقلاب حساسیت نشان دهند.