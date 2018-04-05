نشست ویژه مسئولان پرسپولیس برای تمدید قرارداد و موفقیت در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کاشانی، حمیدرضا گرشاسبی و برانکو ایوانکوویچ بعدازظهر امروز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۷ در محل باشگاه حضور یافتند و در خصوص مسائل مختلف باشگاه، تیم و بازیکنان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در جریان این نشست، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس آخرین شرایط بازیکنان، تیم و برنامه‌های اردو و بازی‌های پیش رو را مطرح نمود.

در این جلسه، در خصوص قرارداد بازیکنان و بازی مهم پیش رو برابر السد قطر بحث و تبادل نظر شد. همچنین برنامه‌های مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید ویژه‌ای در خصوص حفظ روحیه و شرایط بازیکنان و همچنین تمدید قرارداد سرخپوشان داشت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های باشگاه در فیفا و همچنین وضعیت نقل و انتقالات و تلاش برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات مواردی را مطرح کرد.