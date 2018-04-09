برنامه دانشگاه خواجه نصیر برای تحقق شعار سال جاری

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه ریزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای تحقق شعار سال جاری «حمایت از کالای ایرانی» گفت: کالای داخلی ما و محصول دانشگاه، دانشجویان و پروژه هایی است که انجام می گیرد.

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم و وظیفه داریم که کیفیت محصولات خود را (پروژه ها و دانش آموختگان ) افزایش دهیم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: این دانش آموختگان ما هستند که باید بتوانند مسائل کشور را حل کنند بنابراین با افزایش کیفیت محصولات دانشگاه، شعار سال نیز محقق می شود.