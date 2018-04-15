شهردار مشهد در راه بهشت/رفتن خامسی به تهران جدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی زاده خامسی که با رای اعضای پنجمین دوره شورای شهر مشهد به عنوان شهردار این شهر انتخاب و کار خود را آغاز کرده بود به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های تصدی پست شهردار تهران انتخاب شده است.

وی در یک دوره ۶ ساله معاون خدمات شهری کرباسچی شهردار وقت تهران بود و سابقه فعالیت در اتاق بازرگانی تهران و استانداری خراسان رضوی را دارد.

در همین رابطه سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران امروز اعلام کرد هنوز هیچ صحبتی با گزینه های شهرداری تهران نشده است و پس از مشخص شدن فرآیند انتخاب شهردار، از گزینه های مورد نظر برنامه خواسته خواهد شد.

شهردار مشهد هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشته اما مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد چندی پیش رفتن خامسی به تهران را منتفی اعلام کرده بود.

همچنین یک منبع موثق در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد تقی زاده در گفتگو با اعضای شورای شهر مشهد از عدم تمایل خود به رفتن به تهران سخن گفته است.

با این وجود شبکه خبر در گزارشی از قاسم تقی زاده خامسی به عنوان یکی از گزینه های جدی شهرداری تهران نام برد.

حالا باید منتظر روزهای آینده بود و دید آیا تقی زاده خامسی تهران را به مشهد ترجیح خواهد داد یا همچنان بر شعار روزهای اول خود مبنی بر خدمت به مردم مشهد و زائران امام هشتم (ع) پافشاری خواهد کرد.