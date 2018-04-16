معاون آخوندی بار دیگر خواهان گران شدن بنزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد تقی زاده در نشست «گروه مروجان تغییر نگرش در حوزه حملونقل» با بیان اینکه بسیاری از اقدامات در حوزه حملونقل درون و برونشهری نهتنها مشکلی را برطرف نمیکند بلکه باعث افزایش مشکلات هم میشود، گفت: برخی از این اقدامات ۱۸۰ درجه با استانداردهای بینالمللی متفاوت است؛ مشکلات بنا بر نگرشهای غلطی است که در بسیاری از اذهان جامعه شکل گرفته و اقدامات نیز بر مبنای همان نگرشها سالهاست که در حال رخ دادن است.
وی تصریح کرد: بهطور مثال در زمینهٔ قیمت سوخت و خودرو در تمام کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه قیمت خودرو ارزان و هزینه استفاده آن بالاست، اما این مسئله در ایران کاملاً برعکس است.
تقی زاده تأکید کرد: همین مسئله باعث افزایش متوسط مصرف سوخت روزانه کشور از حدود ۵۰ میلیون به ۹۰ میلیون لیتر، افزایش آلودگی هوای شهرها، همچنین موجب اقدام کامیونها و کشندهها به حمل بار در مسافتهای طولانی، مخاطرهانگیز شدن تردد در جادهها و در نهایت باعث جلوگیری و ایجاد مانع بر سر توسعه حملونقل ریلی شده است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برای جلوگیری از این اتفاقات باید تغییر نگرش صورت بگیرد اظهار کرد: باید قیمت خودروها از سواری تا سنگین از تولید داخل گرفته تا وارداتی کاهش یابد و هزینه استفاده از آن بهطور معقول و منطقی افزایش یابد که در صورت چنین اتفاقی مردم اعتراض نمیکنند. در واقع اعتراض مردم در برابر اظهارات دولت برای افزایش همزمان قیمت سوخت و خودرو بوده است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم نگرش در زمینهٔ پارکینگها نیز گفت: مردم تصور میکنند که افزایش ظرفیت پارکینگها موجب رفع پارهای از مشکلات میشود، درحالیکه طبق نگرش جهانی این دوره، تعدد پارکینگها به شکل رایگان، محرک استفاده از خودرو شخصی است.
به گزارش خبرنگار مهر پیش از این نیز تقی زاده در ۳۰ آبان ماه سال گذشته در مراسم گرامی داشت قربانیان سوانح جاده ای خواستار گران شدن بنزین با هدف کاهش تلفات و سوانح جاده ای شده بود که این موضوع با واکنش گسترده مردم و رسانه ها مواجه شد.
با این حال وی بار دیگر در ۱۳ آذر سال قبل در نشست کمیسیون ایمنی راه ها نیز با طرح دو سناریو برای کاهش سوانح جاده ای، گفته بود سناریوی دوم، ارائه پیشنهاد افزایش نرخ بنزین به دولت است تا تعداد سفرهای خودروهای شخصی کاهش و ایمنی جاده ها افزایش یابد.
نظر شما