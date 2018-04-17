به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در آستانه فرا رسیدن سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش، مراسم نثار گل به مرقد مطهر امام راحل و گلزار شهدا ، با شرکت فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروهای چهارگانه و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد.

بر اساس این گزارش کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان طی مراسمی که در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با قرائت فاتحه و نثار تاج گل یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی را گرامی داشته و با آرمانهای آن یار سفر کرده تجدید پیمان بستند و پس از پایان این مراسم حاضرین برای گلباران مزار شهدای جنگ تحمیلی در بهشت زهرا حضور پیدا می کنند.

گفتنی است که در این مراسم امیر سرتیپ امیر علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهد کرد.

بنا براین گزارش، ارتش جمهوری اسلامی ایران هر سال در روز ۲۹ فروردین آخرین دستاوردهای نظامی خود را برای حفظ قدرت بازدارندگی و دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی در رژه باشکوهی به نمایش می گذارد.