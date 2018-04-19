رسول آقاجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نرخ گوشت قرمز در بازار اصفهان، اظهار داشت: قیمت گوشت گوسفندی از کیلویی ۴۳ هزار تومان با استخوان تا ۴۲ هزار تومان است.

وی بیان داشت: گوشت درجه دو بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان و بدون استخوان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعلام کرد: افزایش قیمتی در گوشت قرمز نداشتیم و اینکه گوشت به کیلویی ۵۰ هزار تومان می رسد مربوط به بازار تهران است.

قیمت گوشت قرمز در تیر یا مردادماه افزایش می یابد

وی اعلام کرد: از ۱۵ اسفندماه سال گذشته قیمت گوشت قرمز ثابت مانده است.

آقاجانی گفت: قیمت گوشت گوسفندی کاهش پیدا نخواهد کرد چون با توجه به وضعیت خشکسالی در اصفهان با کمبود گوسفند و گوشت گوسفندی مواجهیم در صورتی هم که گوسفند از عشایر به دست ما برسد نهایتا بین هزار تومان این نرخ کم یا زیاد می شود که نه کم شدن آن دلیل بر نبود گوشت است و نه زیاد شدن آن دلیل بر تامین گوشت به شمار می رود.

وی بیان داشت: قیمت گوشت قرمز معمولا در تیر و مردادماه که زمان بازگشت حجاج و عید قربان است، افزایش می یابد.

واردات گوشت قرمز با افزایش نرخ دلار کاهش یافت

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه واردات گوشت به دلیل افزایش نرخ دلار، کمتر شده است، گفت: با این حال واردات گوشت دام سنگین از برزیل و قرقیزستان داریم.

وی با بیان اینکه گوشت برزیل وارداتی بیشترین کاربرد را در رستوران ها دارد، گفت: با توجه به اینکه بیشتر مردم اصفهان مصرف کننده گوشت گوسفندی هستند غالب گوشت های گوساله و گاو را برای استان تهران ارسال می کنیم.

تمایل مردم اصفهان برای مصرف گوشت گوسفندی

آقاجانی گفت: با توجه به افزایش قیمت گوسفند، امور پشتیبانی دام جهاد کشاورزی با واردات گوشت گوسفندی این نوع گوشت را با نرخ کیلویی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رساند.

وی بیان داشت: اصفهان به علت اینکه مردم بومی دارد هنوز بر اساس گذشته گوشت گوسفند مصرف می کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: نگاهی که به گوشت گوساله در اصفهان وجود دارد و اینکه بیماری زا است یک نگاه سنتی است و امروزه سلامتی گوشت از نظر دامپزشکی مورد تایید است.