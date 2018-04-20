به گزارش خبرنگار مهر، نیمه های هفته گذشته به دنبال بارش‌ باران در مناطق مختلف استان یزد، چشمه غربالبیز در روستای مدوار مهریز، جانی تازه گرفت و آب در آن روان شد.

مردم یزد که از وجود فضاهای تفریحی خوش آب و هوا، کم بهره هستند، در طول هفته انتظار بسیاری کشیدند تا پایان هفته خود را در کنار چشمه پرآب و باستانی غربالبیز سپری کنند.

امروز در حالی که بسیاری از مردم بار و بنه خود را برای گذران یک پایان هفته خوش، بسته بودند و به روستای مدوار عزیمت کرده بودند، با خشکی کامل این چشمه مواجه شدند و دست خالی برگشتند.

این چشمه باستانی به دلیل بارش‌های بسیار کم و خشکسالی زمستان گذشته بی‌آب شده و بارش‌های بهاره هم نتوانست نجات‌بخش این چشمه از خشکی در فصل بهار باشد.

مردم یزد که امسال پاییز و زمستان بسیار خشکی را گذراندند و متوسط میزان بارش‌ها در استان آنها به ۴۰ میلی‌متر رسید، برای بهبود وضعیت و تداوم بارش‌های بهاره چشم به آسمان دارند و امید دارند تا بارش‌هایی که در سایر مناطق کشور رخ می‌دهد، نصیب استان همیشه خشک یزد نیز بشود.