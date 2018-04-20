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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

با تداوم خشکسالی؛

چشمه باستانی غربالبیز دوباره خشک شد/مردم دست‌خالی برگشتند

چشمه باستانی غربالبیز دوباره خشک شد/مردم دست‌خالی برگشتند

یزد ـ خبر پر آب شدن چشمه باستانی غربالبیز در حالی طی هفته گذشته توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که شادی آن یک هفته هم دوام نیاورد و این چشمه باستانی دوباره خشک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه های هفته گذشته به دنبال بارش‌ باران در مناطق مختلف استان یزد، چشمه غربالبیز در روستای مدوار مهریز، جانی تازه گرفت و آب در آن روان شد.

مردم یزد که از وجود فضاهای تفریحی خوش آب و هوا، کم بهره هستند، در طول هفته انتظار بسیاری کشیدند تا پایان هفته خود را در کنار چشمه پرآب و باستانی غربالبیز سپری کنند.

امروز در حالی که بسیاری از مردم بار و بنه خود را برای گذران یک پایان هفته خوش، بسته بودند و به روستای مدوار عزیمت کرده بودند، با خشکی کامل این چشمه مواجه شدند و دست خالی برگشتند.

این چشمه باستانی به دلیل بارش‌های بسیار کم و خشکسالی زمستان گذشته بی‌آب شده و بارش‌های بهاره هم نتوانست نجات‌بخش این چشمه از خشکی در فصل بهار باشد.

مردم یزد که امسال پاییز و زمستان بسیار خشکی را گذراندند و متوسط میزان بارش‌ها در استان آنها به ۴۰ میلی‌متر رسید، برای بهبود وضعیت و تداوم بارش‌های بهاره چشم به آسمان دارند و امید دارند تا بارش‌هایی که در سایر مناطق کشور رخ می‌دهد، نصیب استان همیشه خشک یزد نیز بشود.

کد مطلب 4276116

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