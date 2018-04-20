برخورد پژو پارس با مینی بوس در خراسان شمالی ۲۱ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین پلیس راه مرکز استان خراسان شمالی از برخورد یک دستگاه مینی بوس با سواری پژو پارس در محور باباامان به بجنورد خبر داد.

سرگرد علیرضا قویدل اظهار کرد: ساعتی قبل برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور بابامان به بجنورد ماموران پلیس راه سریعا در محل حاضر شدند.

قویدل افزود: برابر اعلام کارشناسان این تصادف بین یک دستگاه مینی بوس و سواری پژو پارس بوده است .

وی ادامه داد: این دو خودرو در یک مسیر در حال تردد بودند و علت این حادثه در دست بررسی است.

جانشین پلیس راه شهرستان بجنورد بیان کرد: متاسفانه در این حادثه سه نفر مجروح که به مرکز درمانی انتقال داده شدند و ۱۸ نفر نیز آسیب دیدند که در محل مداوا شدند .

وی از تمامی رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه تردد کنند تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.