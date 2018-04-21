درباره حضور ۲ سینماگر ایرانی در جشنواره کن موضعی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباسی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز ۱ اردیبهشت ماه با حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در جمع خبرنگاران گفت: فلسفه جداسازی جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر چند مساله بود که من به یک نکته آن اشاره می کنم؛ هیجان سینمای داخلی موجب می شد بخش بین المللی تحت الشعاع بخش داخلی قرار بگیرد در حالی که کارکردهای بسیاری برای هر ۲ وجود داشت و به خاطر این کمرنگ شدن، بخش خارجی عملا آنطور که باید رشد و توسعه پیدا نمی کرد بر اساس این استدلال، جشنواره ها از هم جدا شدند و به نظر می آید در این دو سه سال جشنواره جهانی فیلم فجر توسعه یافته است.

وی درباره عنوان «فجر» در جشنواره بیان کرد: عنوان «فجر» صرفا به معنی دهه فجر نیست بلکه نسبتی است که با نظام جمهوری اسلامی داریم و این نسبت در سینمای ایران وجود دارد و خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تعامل با جشنواره های خارجی و حضور اصغر فرهادی و جعفر پناهی در جشنواره کن گفت: نگاه تعامل حداکثری با سینمای جهانی وجود دارد و جشنواره جهانی فیلم فجر هم با همین نگاه حرکت کرده و می کند و ما با همین رویکرد برنامه های خود را ترسیم و تنظیم کرده ایم درباره حضورهای جهانی هم این پیگیری صورت می گیرد البته یک سری قوانین وجود دارد که باید رعایت شود.

صالحی درباره موضع رسمی وزارت ارشاد اسلامی در مورد حضور اصغر فرهادی و جعفر پناهی در کن گفت: در این دو مورد هنوز به موضع رسمی نرسیده ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره همکاری ارگان ها و دستگاه های مختلف در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: به نظر من باید تعامل به شکل قوی تری هم در حوزه فرهنگی و هم امنیتی وجود داشته باشد. جشنواره جهانی فیلم فجر می تواند فرصتی برای سینما و فرهنگ ایران باشد خوشبختانه در این سه سال نگاهی که مورد نظر بوده قوی تر و عمیق تر شده و سال به سال حوزه فرهنگی و امنیتی به مشترکات بیشتری رسیده است و هر مقدار که تعاملات ما با سینمای ایران بیشتر باشد به نفع فرهنگ ایران است و امسال هم تعاملات بسیار خوب بوده است.

وی اضافه کرد: به نظر می آید کل کشور باید احساس کند که سینمای ایران برایمان یک فرصت ملی است و اگر از این فرصت استفاده حداکثری کنیم نه تنها به نفع سینما بلکه به نفع ایران است به همین دلیل وزارتخانه ها و سازمان های دیگر هر مقدار به سینما به ویژه سینمایی که در این جشنواره دریچه ای به خارج گشوده، نزدیک تر شوند به نفع همه بخش ها است.

وی درباره نگارش نامه های سینماگران به رییس جمهور گفت: اهالی سینما حق دارند طرف خطابشان افراد مختلف باشد در برخی موارد حس آنها می تواند این باشد که با رییس جمهور نامه نگاری کنند.