دوچرخه سواری ۵ مدال در بازیهای آسیایی جاکارتا می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری در حاشیه مجمع سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون بحث اجرای سامانه جامع دوچرخه سواری گفت: ما نیاز به دریافت و تکمیل آمار و اطلاعات از کلیه قهرمانان، ورزشکاران، مربیان و داوران خود داریم. این کار در نوع خود جدید است و مطمئنا اجرای هر کار جدیدی منتقدینی دارد. نیاز است تا با بررسی بیشتر اطلاعات را تکمیل کرده و نسبت به اجرای این طرح شفاف سازی کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی از اعضای مجمع در خصوص عدم تخصیص بودجه استعدادیابی در سال ۹۵ به شما انتقاد وارد کردند نیز گفت: این مسئله یک اشتباه بود. رئیس هیئتی که این انتقاد را وارد کرد به تازگی به عنوان رئیس هیئت منصوب شده است. ما بیشترین منابع و در بخش استعدادیابی را در سال ۹۵ برای خرید دوچرخه اختصاص دادیم. بخشی از این منابع به صورت تنخواه بود که در اسناد موجود نبود و در سال ۹۵ در اسناد لحاظ شده بود که این ابهام رفع شد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص حضور رکابزنان در بازیهای آسیایی جاکارتا نیز گفت: این رویداد مهمترین و اصلی برنامه ما در سال ۲۰۱۸ می باشد. بر این اساس تمام اردوهای داخلی، برون مرزی، خرید تجهیزات و شرکت درمسابقه هایمان با همین هدف صورت می گیرد. از آن سو از ۱۶ اردیبهشت ماه امتیازات ورزشکاران در بخش جاده و از ۱۸ خرداد در بخش پیست برای اختصاص سهمیه المپیک ۲۰۲۰ شروع می‌شود. با این حساب حضور ما در بازیهای آسیایی جاکارتا و کسب امتیاز برای کسب سهمیه المپیک بسیار مهم است.

وی ادامه داد: اگر هر جایی عقب بیافتیم نمی توانیم در سالهای آینده امتیازات از دست رفته را جبران کنیم. باید در بازیهای جاکارتا موفق شویم.

قمری ادامه داد: بازیهای آسیایی جارکارتا خصوصیات متفاوتی از بازیهای اینچئون دارد. همه کشورها در حال تلاش هستند و کشوری مانند ژاپن به خاطر میزبانی المپیک سرمایه گذاری چند ساله در این رشته داشتته است. کار همه رکابزنان در این بازیها سخت است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سئوال که شما پیش بینی کسب چند مدال را برای ورزشکارانتان دارید گفت: ما در بازیهای اینچئون شامل ۳ مدال شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز شدیم. اگر برنامه ریزی ها خوب رقم بخورد و موفقیت ها ادامه پیدا کند پیش بینی ما کسب ۵ مدال خواهد بود. از این بین دو مدال در بخش کوهستان شامل یک مدال در بخش زنان و یک مدال در بخش مردان و در قسمت پیست و جاده نیز ۳ مدال پیش بینی کرده ایم.

وی گفت: البته باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که بزرگان دوچرخه سواری ما چند سالی از این رشته دور شده اند. ما در تیم ملی پوست اندازی داشتیم. در این خصوص کسب تجربه برای رکابزن مهم است. باید در مسابقه های سخت و سنگین حضور پیدا کرده و تجربه کسب کنند. عمده ترین مشکلی که در این زمینه داریم مشکلات مالی و حضور اسپانسرها است که بتوانیم منابع لازم برای برگزاری اردوهای داخلی و خارجی، شرکت در مسابقه های بین المللی و خرید تجهیزات را تامین کنیم. امیدوارم هر چه سریعتر منابع مالی و بودجه های مصوبمان از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به دستمان برسد.