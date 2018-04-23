رئیس جمهور رحلت آیت الله مهمان نواز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ حبیب الله مهمان نواز، امام جمعه سابق بجنورد و نماینده مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد.

این روحانی آگاه و وارسته، همه عمر پر برکت خود را خالصانه صرف ترویج ارزش های اسلامی و ارائه خدمات ارزشمند دینی و فرهنگی، از جمله برای مردم انقلابی و متدین آن دیار کرد که بی شک مردم شریف این استان قدردان زحمات و تلاش های ایشان خواهند بود.

اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، مردم شریف استان خراسان شمالی و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و در ایام پر برکت ماه شعبان المعظم، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.