رئیس جمهور رحلت آیت الله مهمان نواز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ حبیب الله مهمان نواز، امام جمعه سابق بجنورد و نماینده مردم استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد.
این روحانی آگاه و وارسته، همه عمر پر برکت خود را خالصانه صرف ترویج ارزش های اسلامی و ارائه خدمات ارزشمند دینی و فرهنگی، از جمله برای مردم انقلابی و متدین آن دیار کرد که بی شک مردم شریف این استان قدردان زحمات و تلاش های ایشان خواهند بود.
اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، مردم شریف استان خراسان شمالی و به ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت میگویم و در ایام پر برکت ماه شعبان المعظم، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
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