صالح الصماد به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره از شهادت یکی از رهبران برجسته انصارالله یمن در حملات ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها خبر داد.

شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که صالح الصماد در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در الحدیده یمن شهید شده است.

این شورای ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد از انتخاب مهدی المشاط به عنوان رئیس شورای عالی سیاسی یمن خبر داد.

صالح الصماد در سال ۱۹۷۹ در منطقه بنی معاذ از توابع شهرستان سحار در استان صعده (شمال یمن) متولد شد، وی پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه صنعا، به عنوان مدرس در مدرسه عبدالله بن مسعود در صعده مشغول به کار شد.

صالح الصماد، از آغاز سومین جنگ از جنگ‌های شش‌گانه، جنبش انصارالله را در نبرد با رژیم یمن همراهی کرد، وی پس از سال ۲۰۱۱ مسئولیت ریاست دفتر سیاسی جنبش انصارالله را به دست گرفت.

صالح الصماد در ۶ آگوست ۲۰۱۶، رئیس شورای عالی سیاسی شد و کار خود را در این منصب، پس از ادای سوگند در مجلس نمایندگان (در ۱۴ اوت ۲۰۱۶) آغاز کرد.

در تاریخ ۳ اردیبهشت توسط جنگنده های ائتلاف ضد یمن در استان الحدیده به شهادت رسید.