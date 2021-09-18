عاملان ترور رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن مجازات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت نجات ملی یمن امروز شنبه ۹ نفر از افرادی را که در پرونده ترور شهید «صالح الصماد» رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن محکوم شده بودند، مجازات کرد.

بر اساس این گزارش، این ۹ نفر متهم به دست داشتن در افشای مکان حضور شهید صالح صماد بودند و بعد از تفهیم اتهام توسط دادگاه دولت نجات ملی، در میدان «التحریر» شهر صنعاء اعدام شدند.

صالح الصماد آوریل سال ۲۰۱۸ در هنگام حضور میدانی در استان الحدیده در حمله پهپادی ائتلاف متجاوز سعودی به شهادت رسید. دادگاه الحدیده در تاریخ ۲۴ آگوست سال گذشته میلادی حکم اعدام ۱۶ فرد در پرونده ترور شهید الصماد را صادر کرده بود.