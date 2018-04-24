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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

انتخابی تیم ملی ووشو؛

«الهه» فاتح مبارزه خواهران منصوریان/ سیفی غیبت داشت

«الهه» فاتح مبارزه خواهران منصوریان/ سیفی غیبت داشت

مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو با حضور سانداکاران حاضر در اردوی تیم در غیاب سیفی و برتری الهه منصوریان برابر خواهر خود در آکادمی ووشو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با هدف انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی برگزار شد که مدعیان رسیدن به ترکیب تیم ملی مبارزه نخست از سری رقابتهای سه گانه انتخابی را برگزار کردند. 

در رده بانوان مهمترین بازی در وزن ۵۲ کیلوگرم بین خواهریان منصوریان برگزار شد که الهه به عنوان نفر برتر به پیروزی دست پیدا کرد. همچنین در وزن ۶۰- کیلوگرم، شهربانو منصوریان به اولین پیروزی خود براب صدیقه دریایی شد.

در بخش مردان و جایی که مبارزه محسن محمدسیفی و افشین سلیمی در وزن ۷۰- کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی سیفی و مجوز پزشکی، به زمان دیگری موکول گردید، رضا سبحانی در وزن ۵۶- کیلوگرم برابر «سعید جاوید» به نخستین پیروزی رسید.

در وزن ۶۰- کیلوگرم فرود ظفری که به یک وزن بالاتر آمده است در نخستین مبارزه در ۲ راند متوالی از سد علی محمدی گذشت، اما در ادامه برابر افشین سلیمی دو بر یک شکست خورد. در دیگر مبارزه این وزن علی محمدی» در مبارزه ای تماشایی در ۲ راند متوالی برابر افشین سلیمی به پیروزی رسید. با این اوصاف و در پایان راند شماری، «علی محمدی» و «فرود ظفری» در اردو باقی ماندند.

امروز همچنین رقابتهای انتخابی بخش نوجوانان نیز برگزار شد. بر اساس تصمیم کادر فنی تیم ملی، رقابتهای انتخابی در سه مرحله برگزار خواهد شد و هر ووشوکاری که به دو پیروزی دست پیدا کند، به ترکیب اصلی تیم ملی راه پیدا می کند

کد مطلب 4279299

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