محیط زیست با اصلاح رفتار مردم صیانت می شود

حسن پسندیده به مناسبت روز جهانی زمین پاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ساله در ۲۲ آوریل مصادف با ۲ اردیبهشت در تمام دنیا روز جهانی زمین پاک برگزار شده و به مردم یادآوری می شود که نباید زمین را از یاد ببریم بلکه لازم است به فکر حفاظت و حراست از آن باشیم.

وی افزود: این روز فرصت خوبی برای آگاهی بخشی و آموزش در خصوص اینکه تخریب زمین چه پیامدهای منفی برای ما در پی خواهد داشت و چگونه می توان ازاین مهم حفاظت کردو ما نیز به نوبه خود همیشه این ایام را با اجرای برنامه های متنوع آموزشی ونمادین در بین اقشار مختلف جامعه اعم دانش آموزان، دانشجویان، مسئولین و مردم برگزار می کنیم تا در نگهداری زمین متعهد شویم.

پسندیده تصریح کرد: موضوع آلودگـی زمیـن از دغدغه های حوزه محیط زیستی در سراسر جهان است و یکی از عوامل مخرب زمین موضوع زباله و دفع صحیح و بهداشتی زباله ها و پسماندهاست که برطرف شدن این موضوع می تواند تحول بزرگی را در جلوگیری از زوال مواد و منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: عصر ماشین و پیشرفت های صنعتی و علمی نیز در تخریب زمین بی تاثیر نبوده زیرا عده ای سودجو برای حفظ برتری تجاری در گردونه بازار رقابت و افزایش سودآوری بیشتر دست به تولید انواع کالاهای خوش آب و رنگ و روزآمد، با موادی پرزرق و برق و در عین حال شکننده، با بهره گیری از مواد ارزان قیمت زده اند که عمر کم آن، راه کالا را به سوی زباله دانی می کشاند که غالبا این کالاها دارای انواع فلزهای سمی مثل سرب، کادمیوم، جیوه، کرومیوم و باریوم هستند که معمولا عمده اصلی آن راهی خاک و طبیعت می شوند و این یعنی تخریب به دست تکنولوژی یا افراد سودجود در حوزه صنعت و تکنولوژی که در واقع گاهی زمین و محیط زیست قربانی تمدن و تکنولوژی می شود.

پسندیده یادآورشد: برای نگهداری و محافظت از زمین و تنها محل زندگیمان هر فرد باید در هرنقطه که قرار دارد تلاش‌ کند و از مصرف صحیح آب که برای حفظ زمین امر حیاتی است تا تفکیک زباله از خانه، استفاده از وسیله حمل نقل عمومی، ذخیره انرژی گرمایشی در منزل و محل کار، مدیریت منابع روشنایی و الکتریکی و صرفه جویی می تواند اقدام آغازین برای حفظ زمین باشد که تک تک انسان ها می توانند انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: زمین پاک و محیط زیست سالم حق همه مردم جامعه است و تحقق آن با مشارکت و اصلاح رفتار همه مردم و رعایت نکات ذکرشده امکان پذیر است و می تواند نقش مهمی در حفاظت زمین داشته باشد.

پسندیده اظهار امیدواری کرد مردم و مسئولان با تلاش همه جانبه در کنار هم و اهمیت دادن به مسائل مربوط به حفظ محیط زیست، علاوه بر پاکسازی زمین از آلودگی‌های بی‌شماری که آگاهانه یا ناخودآگاه به طبیعت وارد شده به احیای مجدد محیط‌زیست کمک کنند.