برگزاری جشنواره ورزشی معلولان به مناسبت چهل سالگی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، حمید صمیمی در حاشیه رقابت های والیبال نشسته لیگ جهانی که در تبریز در حال پیگیری است، گفت: ایران به عنوان پرافتخارترین کشور والیبال نشسته جهان میزبانی نخستین دوره لیگ جهانی را بر عهده گرفت و این میزبانی را به تبریز پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ واگذار کردیم.

وی با ابراز رضایت از میزبانی تبریز در این رقابت های مهم جهانی یادآور شد: برای میزبانی این رقابت ها هماهنگی بسیار خوبی بین فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، هیات استانی و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ایجاد شد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان تاکید کرد: نشست های متعددی برای میزبانی برگزار شد و نتیجه نهایی این هماهنگی ها، میزبانی بسیار خوب مسابقات با رعایت استاندارهای جهانی بود. این گفته من نیست و ناظر و داوران سازمان پاراوالیبال نیز به این موارد اذعان دارند.

وی به حضور تماشاگران پرشور تبریزی در این مسابقات اشاره کرد و افزود: هماهنگی برای حضور بانوان نیز انجام شده است و شرایط مناسبی برای تماشاگران خانم نیز خوشبختانه فراهم شد.

صمیمی با اشاره به اهمیت و ضرورت ورزش همگانی برای معلولان کشور تصریح کرد: باید سلامت اجتماعی را برای بستر ورزش همگانی ایجاد کنیم و میزبانی این گونه رقابت ها به آشنایی مردم با ورزش معلولان و جانبازان کمک زیادی خواهد کرد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان به وجود بیش از چهار و نیم میلیون معلول در کشور اشاره کرد و گفت: به یقین برای اینکه بستر ورزش همگانی برای آنان فراهم شود، علاوه بر رسانه ها نیاز به حمایت بخش خصوصی نیز داریم.

صمیمی در پاسخ به این پرسش که «آیا در آینده میزبانی دیگری در رشته های ورزش جانبازان معلولان در ایران داریم؟»، گفت: میزبانی مسابقات جهانی و آسیایی برخی رشته ها پیشنهاد شده است، اما هنوز در حال بررسی است و قطعی نشده است. در شش ماهه نخست امسال اولویت بازی های پاراآسیایی جاکارتا است.

رئیس فدارسیون ورزش های جانبازان و معلولین به جشنواره بزرگ ورزش معلولان ایران اشاره کرد و گفت: در نظر داریم این مسابقات را در رشته های مختلف و به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دوباره با کمک وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، سازمان مدارس استثنایی وزارت آموزش و پرورش برگزار کنیم.