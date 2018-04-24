هنوز قرارداد برگزاری کنسرت سی در کاخ سعدآباد امضا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت نمایش « سی » که سال گذشته به تهیه کنندگی همایون شجریانو سهراب پورناظریو مدیریت پروژه تهمورس پور ناظریدر کاخ سعدآباد تهران به روی صحنه رفت به دلیل تلفیق آواز و موسیقی و نمایش و ارائه جدیدی از داستان های شاهنامه مورد استقبال قرار گرفت. سال گذشته این برنامه داستان نمایش درباره زال و رودابه و رستم و سهراب و رستم و اسفندیار را به نمایش گذاشت و به مدت سی شب اجرا شد.

کاخ سعدآباد در دوران زهرا احمدی پور رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی برای اجرای این نمایش در اختیار این گروه هنری گذاشته شد و این گروه هنری توانست برنامه خود را در کنار کاخ _موزه ملت اجرا کند. این برنامه شبانه میزبان مخاطبان زیادی بود.

روابط عمومی این پروژه چند روز پیش اعلام کرد که قرار است دوباره این پروژه در کاخ سعدآباد برگزار شود. اما کیا پارسا مدیر کاخ سعدآباد به خبرنگار مهر می گوید که چنین تصمیمی هنوز گرفته نشده است و ادامه می دهد: مجموعه کاخ سعدآباد در حوزه فرهنگی و میراثی وظایفی به عهده دارد سال گذشته برای اولین بار این پروژه در کاخ برگزار شد و البته ایرادات حقوقی و اجرایی نیز داشت چون برای اولین بار در چنین سطحی این برنامه اجرا می شد اما هنوز هم برای برگزاری مجدد تصمیمی گرفته نشده است صحبت هایی در این زمینه شده است و باید تعیین تکلیف شود. ما درباره برگزاری این برنامه در کاخ سعدآباد توافقاتی کرده ایم اما ختم به امضای قرارداد نشده است. بنابراین نمی توان گفت که به طور یقین این برنامه در کاخ برگزار می شود. اما اگر این قرارداد به امضا رسید حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

نیازی به اطلاع رسانی درباره درآمد سعدآباد از پروژه نمایش سی نیست

جدا از موضوع مکان برگزاری این کنسرت نمایش که در یک محوطه تاریخی و میراثی برگزار می شود به طور حتم اجرای چنین برنامه هایی می بایست به امضای قراردادی منجر شود که در آن مبلغی به مجموعه تحت اجاره داده می شود. ولی تاکنون کسی درباره اینکه سهم کاخ سعدآباد از محل درآمد این پروژه حرفی نزده است پوریا سوری که در آن زمان مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بود اظهار بی اطلاعی می کند .

رئیس کاخ سعدآباد لزومی به انتشار عمومی این قرارداد و اطلاع رسانی درباره بحث مالی آن نمی داند و می گوید که این برنامه در محوطه بازی اجرا شده که نور و صدا و هیچ چیزی نداشته و گروه و پیمانکار خودشان آن را تجهیز کرده اند در چارچوب قانونی می بایست وقتی محوطه قرار است اجاره داده شود کانون کارشناسان دادگستری پس از تایید محتوا آن را قیمت گذاری می کنند و پس از آن قراردادی امضا می شود این پروسه هم موضوع بین کارفرما و مجری است بنابراین اینکه این قیمت گذاری چقدر بوده و چقدر از سهم فروش بلیت برای کاخ سعدآباد هزینه شده است نیازی به اطلاع رسانی ندارد. این هزینه ها به خزانه دولت واریز می شود طبق آخرین مصوبه نیز این هزینه دوباره به کاخ برمی گردد.

برگزاری ۵ کنسرت موسیقی دیگر در کاخ سعدآباد

و ادامه می دهد: در تمام مباحث اجرایی و برنامه هایی که قرار است در کاخ سعدآباد برگزار شود این نکته مد نظر است که به بنای تاریخی و فضای سبز کاخ آسیبی وارد نشود در این ارتباط منشور برگزاری برنامه ها در اداره کل موزه ها تدوین شده و طبق آن عمل می کنیم. هدف مجموعه از برگزاری این برنامه ها درآمدزایی و فرهنگی است. امسال ۵ کنسرت دیگر نیز در کاخ سعدآباد اجرا می شود.

پیش از این محمدحسین توتونچیان مدیر برگزاری این پروژه اعلام کرده بود که هر شب ۴۰۰۰ مخاطب و در مجموع ۱۲۰۰۰۰ نفر در این برنامه شرکت کردند که هر کدام بلیتی مابین ۲۵ تا ۱۹۵ هزار تومان خریداری کرده بودند.