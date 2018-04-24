۱۵۰ مرکز مشاوره روانشناسی در مازندران فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام صبح سه شنبه در اولین جشنواره روانشناسی و مشاوره در سینما سپهر ساری با گرامیداشت ماه شعبان به اقدامات بهزیستی درباره خدمات روانشناختی اشاره کرد و گفت: در جهان امروز رشد اقتصادی، اجتماعی و غیره سبب شده تا کاهش استرس ها و روانشناسی از اهمیت زیادی برخوردار باشد، از اینرو علم روانشناسی با بیش از ۱۵۰ شاخه در مسیر رفع مشکلات و آلام مردم جامعه گام می برد.

وی افزود: سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین سازمان اداری بیشترین نیروی روانشناسی را به خدمت گرفته است و متنوع ترین خدمات را به جامعه ارائه می دهد و در استان مازندران بیش از ۱۵۰ مرکز مشاوره با بیش از ۶۲۰ روانشناسی در حوزه های مختلف و ارتقای سلامت روان و جامعه گام بر می دارند.

وی گفت: حوزه های مختلفی مانند اطلاع رسانی، آگاه سازی، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج، مهارت ارتباطی و غیره از جمله فعالیت های روانشاسان است که با فعالیت های اجتماع محور عجین شده است.

آرام یادآور شد: خدمات مداخله گرانه و مشاوره ای از طریق مراکز مشاوره انجام می شود و مجوز فعالیت برای حوزه های روانشناسی در استان از سوی بهزیستی صادر شده است و مراکز مداخلات روانشاسی مانند مراکز توانبخشی، اورژانس اجتماعی و غیره در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۳ هزار مراجعه حضوری به مراکز مشاوره انجام شده است گفت: در کنار فعالیت های اجتماعی، اورژانس اجتماعی از جمله اقدامات ارزشمند بهزیستی است وتعداد مراکز اورژانس اجتماعی در سال ۹۲ حدود ۱۰ مرکز بود که اکنون برای تمام شهرهای بالای ۱۰ هزار نفر مرکز اورژانس اجتماعی داریم و شمار آن به ۱۸ مرکز رسیده است.

آرام ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۳۷ هزار تماس با مرکز اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ انجام شده است و در این بخش رتبه اول را در کشور داریم