پیکر آیت الله مهمان نواز بر دوش مردم خراسان شمالی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله حبیب الله مهمان‌نواز، نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق بجنورد، صبح امروز با حضور مردم استان اعم از سنی و شیعه و مسئولان استانی و کشوری از مقابل مسجد انقلاب بجنورد تا امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر (ع) برگزار شد.

گفتنی است، آیت الله مهمان نواز ظهر یکشنبه به دلیل کهولت سن و بیماری در سن ۹۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم مراسم تشییع این عالم وارسته و فقیه مبارز برگزار شد.

لازم به ذکر است پیکر آیت الله مهمان نواز در جوار امامزاده سید عباس موسی بن جعفر(ع) در محل شبستان این امامزاده به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات و شخصیت‌های کشوری از جمله رئیس جمهور، تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله جنتی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام‌هایی جداگانه رحلت آیت الله مهمان نواز را به خانواده وی و مردم خراسان شمالی تسلیت گفته‌اند.