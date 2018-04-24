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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

بوش پدر راهی بیمارستان شد

بوش پدر راهی بیمارستان شد

«جورج اچ دبلیو بوش» رئیس جمهوری اسبق آمریکا یک روز پس از مراسم تدفین همسرش، به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جرج بوش پدر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، به دلیل ابتلا به بیماری عفونی که به خون وی سرایت کرده است، در بیمارستان بسر می برد.

ظاهرا این ماجرا یک روز پس از مراسم تدفین «باربارا بوش» همسر وی اتفاق افتاده است.

بوش ۹۳ ساله روز یکشنبه در بیمارستانی در شهر «هیوستن» ایالت تگزاس بستری شد و گفته می‌شود که در حال طی کردن روند بهبودی است.

بوش پیرترین رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا است که در قید حیات است.

وی پدر جرج دبلیو بوش از دیگر رؤسای جمهوری آمریکا است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ سکان اختیار کاخ سفید را به دست داشت.

کد مطلب 4279631
مریم خرمایی

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