مجتمع فناوری ربع رشیدی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع فناوری ربع رشیدی هفتمین برج فناوری کشور و اولین برج فناوری استان محسوب میشود. ظرفیت برج فناوری ربع رشیدی، ۲۴ واحد بوده و ساختمان آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده است، این برج به شرط تملیک، به شرکتهای دانش بنیان واگذار میشود.
بهزاد سلطانی طی مراسم افتتاح مجتمع فناوری ربع رشیدی اظهار کرد: باید سعی کنیم نیازهای شرکتهای دانش بنیان را روز به روز بیشتر فهمیده و خدمات جدیدی برای آنها تعریف کنیم، اختصاص وام اشغال زایی چهار درصد به هر شرکتی که پنج نفر نیروی جدید بیمهای بگیرد و تخصیص وام ۳۰۰ میلیونی برای برخی شرکتهای دانش بنیان از خدمات ارائه شده به این شرکتها است، با فروش دفتر به شرکتهایی که در لبهی مرگ قرار دارند، وضعیت را بدتر میکنیم، اگر با یک سال صبر، وضعیت بهتر شد، آن شرکت میتواند برای خرید دفتر اقدام کند.
وی با برشماری مزایای تاسیس برجهای فناوری گفت: بعضی از شرکتها اگر به تنهایی عمل میکردند، نمیتوانستند دفتر بخرند. داشتن صرفهی اقتصادی و امکان تعامل و هم افزایی شرکتها از مزایای تامین ساختمان و برجهای فناوری به شمار میآیند.
سلطانی با تاکید بر این که برای نماد سازی جریان دانش بنیان در کشور کاری نکردهایم، تصریح کرد: کشور چارهای جز حرکت به سمت دانش بنیان شدن ندارد، ما برجهایی مانند برج وکلا و پزشکان داریم، اما برجی به نام فناوری در سطح شهر و خیابان نداریم و جوان فارغالتحصیل باید ببیند که فناوری در کشور مهم و قابل حس کردن است، باید با تمام وجود به دنبال تحقق و فرهنگ سازی برای حرکت به سمت فناوری باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت بیمهای از شرکتهای دانش بنیان گفت: تمام مالکان شرکتهای بزرگ در دنیا، چندین بار شکست خوردهاند و هر شکست، موفقیت بعدی را رقم زده است، از این رو با در نظر گرفتن بیمه بیکاری، افراد این فضا را راحت پذیرفته و جوانان نیز به تاسیس و فعالیت در شرکتهای دانش بنیان تشویق میشوند.
وی با اشاره به مورد حمایت نگرفتن استارتاپها گفت: ما نمیتوانیم از استارت آپها حمایت کنیم، چرا که ثبت نشدهاند، با ثبت و تغییر نام به دانش بنیان، میتوان از استارتآپها حمایت کرد.
سلطانی با اشاره به اعتبارات گفت: مشکل ما پول نیست، اگر اعتبار تخصیصی خرج شده باشد و ما را به سود برساند، چندین برابر اعتبار، میتوان بازدهی داشت.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور تاکید کرد: امیداوریم تبریز در فرهنگ سازی برای حرکت به سمت دانش بنیان شدن از تهران جلو بزند، رتبه پنجم آذربایجان شرقی با استفاده از ظرفیتهای موجود میتواتد ارتقا پیدا کند.
اکبر فرزین مقدم، جانشین مدیر منطقه علم و فناوری ربع رشیدی نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: منطقه ویژه فناوری ربع رشیدی به دنبال ایجاد اکوسیستمهای فناوری و نوآوری برای توسعه فناوریهای دانش بنیان در استان بوده که این نیز نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم است.
وی با اشاره به افتتاح برج فناوری ربع رشیدی ادامه داد: این برج با حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و تعامل شرکتهای دانش بنیان در تبریز افتتاح شد و برای سنوات بعدی به دنبال افزایش تعداد برجهای فناوری در استان هستیم تا تبریز به عنوان شهر فناور مطرح شود. این مجتمع پس از مجتمعهای فناوری امیر کبیر، شکوفایی شرکتهای دانش بنیان، فناوری شریف، علوم پزشکی، همت و تربیت مدرس، هفتمین مجتمع فناوری کشور به شمار میآید.
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