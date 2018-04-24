به گزارش خبرنگار مهر، «سید علی سرابی» قائم مقام شورای عالی قرآن در گفتگو با خبرمگار مهر در خصوص سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن و اهمیت و دستاورد آن افزود: هدف از شروع مسابقات بین‌المللی قرآن بعد از انقلاب اسلامی ایران اسلامی نشان دادن عمق ارادت شیعیان و نظام جمهوری اسلامی ایران به قرآن بود چرا که تا قبل آن شیعیان به ناحق به عدم توجه به قرآن متهم بودند.

وی مسابقات بین المللی را نمادی برای زدودن شدن این حرف باطل خواند و تصریح کرد: توجه دادن امت اسلامی به ارزش‌ها و شعارهای قرآنی که مهم‌ترین آن نفی طاغوت و سلطه کافران بود از جمله اهداف دیگر این مسابقات بین المللی بوده است که همراه با برنامه هایی از جمله سخنرانی های مقام معظم در اختتامیه مسابقات توجه نخبگان جهان اسلام را جمع خواهد کرد.

سرابی بازگشت به قرآن را در راستای نجات بخشی امت اسلامی از ضروریات خواند و اظهار کرد: بهانه مسابقات ضرورت بازگشت به قرآن است که و قرآن می‌تواند نجات بخش امت اسلامی باشد.

قائم مقام شورای عالی قرآن با تأکید بر رشد و ارتقای فرهنگ قرآنی افزود: رشد وارتقای کشور، توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج قرآن خوانی و انس بیشتر از جمله اهداف دیگر مهم مسابقات بین‌المللی قرآن بوده است.

سرابی ادامه داد: براساس دیده‌ها و مقایسه کسانی که فضای فرهنگی قبل از انقلاب را دیده اند و آن انسی که امروز جوانان ما با قرآن دارند، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای مشهود است. در واقع ارزش‌های قرآنی که در جامعه ترویج شده و جمعیت عظیم قاریان و حافظان به ما نشان می‌دهد که مسابقات بین‌الملی به عنوان یکی از فعالیت‌های قرآنی در نوع خودش کارکرد خوبی داشته و باعث ترویج فرهنگ انس با قرآن و تشویق مردم و جوانان جهت فراگیری قرآن شده‌است.

وی با اشاره به شعار«یک کتاب ، یک امت»، گفت: در جایی باید فعالیت های تبلیغی قرآنی توجه مردم را به سمت این کتاب آسمانی جلب کرده و این اتفاق و ضرورت برای مردم به اثبات برسد که به سوی قرآن بازگشته و با قرآن مانوس شوند و با تمرین و تکرار شعارها در خصوص نفی طاغوت و وحدت و مسائل توحیدی و توکل قطعا اهداف الهی اسلام و قرآن محقق خواهد شد.

سرابی مسأله مشکل ساز امروزه را عدم اعتقاد به مبدا آفرینش مطرح کرد و گفت: آنچه که امروز در جهان اسلام مشکل آفرین است، عدم اعتقاد و اتکا به مبدا هستی خداوند متعال است و تفرقه وتشتتی که بین امت اسلامی حاکم شده به جهت غفلت از لزوم وحدت و اتکای به طاغوت است.

وی با اعلام اینکه مسابقات قرآن در توجه امت اسلام به حقایق تأثیر گذار است، ادامه داد: قرآن می تواند تمام این مشکلات را حل می‌کند و مسابقات قرآن در توجه دادن امت اسلامی به حقایق تأثیر گزار است.

سرابی در پایان با ابراز امیدواری خاطر نشان کرد: همانطور که در افتتاحیه مسابقات برنامه‌ها و نمایش‌ها عمدتا توجه شرکت‌کنندگان را جلب کرد، امیدوارم برنامه ریزان به نحوی برنامه‌ها را بچینند تا این توجه بیشتر از گذشته جلب شود در واقع کسانی که از سوی رسانه‌ها با این مسابقات مرتبط می‌شوند به لزوم وحدت و نفی شرک و طاغوت خواهند رسید و کارکردهای خود را خواهند داشت.