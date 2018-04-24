آغاز صدور بیمه نامه تضمین کیفیت کالاهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، یونس مظلومی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحی در صنعت بیمه مبنی بر بیمه نامه ضمانت کیفیت کالاهای ایرانی گفت: به تازگی بیمه نامه جدیدی در خصوص تضمین کیفیت کالاهای ایرانی طراحی و برای چند تولیدکننده صادر شده است که بر مبنای آن چنانچه دارنده این بیمه نامه نسبت به کیفیت کالای خریداری شده خود دچار مشکل شود می تواند از طریق شرکت بیمه خسارت خود را دریافت نماید.

وی افزود: بیمه نامه کیفیت کالای ایرانی در واقع زمینه ای را برای تشویق مصرف کنندگان در مصرف کالای ایرانی به خصوص در سال حمایت از کالای ایرانی فراهم می آورد و به این ترتیب خریداران کالاهای ایرانی می توانند ضمانت نامه قطعی برای کیفیت کالاهای خریداری شده داشته باشند.

وی تصریح کرد: در واقع آن دسته از تولیدکنندگانی که ضمانت نامه تضمین کالاهای تولیدی را ضمیمه تولیدات خود کرده و به مصرف کنندگان ارائه می دهند می توانند منتظر رونق بازار باشند چرا که مصرف کنندگان ایرانی هم نسبت به خرید کالای ایرانی رغبت دارند اما به هر حال کیفیت برای آنها از جمله فاکتورهای بسیار مهم و حائز اهمیت است.

مظلومی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تولیدکنندگان خودروهای ایرانی مذاکراتی برای ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت خودروها صورت گرفته، گفت: به طور قطع تولیدکنندگان باید نسبت به خرید بیمه نامه تضمین کیفیت کالاهای ایرانی از نمایندگی های بیمه اقدام کنند اما به هر حال ما آمادگی داریم تا خودروهای ایرانی را هم تحت پوشش این بیمه قرار دهیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی ریسک صدور این بیمه نامه خاطرنشان کرد: به هر حال ارزیابی ریسک در صدور یک بیمه نامه نقش اساسی دارد، کارشناسان ما با لحاظ کردن استانداردهای داخلی و بین المللی تلاش دارند تا ریسک هر کالا را هم ارزیابی کنند اما به هر حال تمرکز ما بر روی کالاهای ایرانی است و بر این اساس هر کالایی که آزمایشات لازم را انجام داده و از سوی کارشناسان بیمه تضمین کیفیت را دریافت کنند تحت پوشش این بیمه قرار خواهد گرفت.

مظلومی از برگزاری جلسه با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای صدور بیمه نامه هایی مخصوص به بخش تعاون خبر داد و گفت: به تازگی با بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای امضا شده که به تمامی ادارات کل استان ها نیز ابلاغ شده که بر این اساس تسهیلات خوبی را برای شرکت های تعاونی در انواع بیمه نامه ها در نظر گرفته ایم.

این مقام مسئول در صنعت بیمه از برگزاری جلسه ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهماتی که در این جلسه صورت گرفت قرار بر این است که ارائه تسهیلات بیمه ای برای شرکت های تعاونی به زودی شروع شده و این کار را به صورت جدی مد نظر قرار دهیم.