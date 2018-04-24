محمد موسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر از استمرار برگزاری گفتمان های دینی با حضور اساتید مجرب در مدارس این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

وی گفت: این طرح در هنرستان ها و دبیرستان های دخترانه و پسرانه منطقه قلقلرود طی ماه های اردیبهشت و نیمه اول خرداد سال سالتحصیلی جاری اجرایی خواهد شد.

جوکار با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش قلقلرود در اجرای این طرح اظهار امیدواری کرد: ۱۵ گفتمان دینی در مدارس این منطقه با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و فضای مجازی و آسیب های اجتماعی در راستای مقابله با جنگ نرم استکبار برگزار شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان با بیان اینکه این طرح با استقبال خوبی از سوی دانش آموزان روبه رو است، افزود: طرح گفتمان های دینی به شکل جلسات کارگاهی در سه جلسه گفتمان ویژه هر مدرسه اجرا خواهد شد.