  1. استانها
  2. همدان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

کارشناس تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد:

استمرار برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس تویسرکان

استمرار برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس تویسرکان

تویسرکان - کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان از استمرار برگزاری گفتمان های دینی با حضور اساتید مجرب در مدارس این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

محمد موسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر از استمرار برگزاری گفتمان های دینی با حضور اساتید مجرب در مدارس این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

وی گفت: این طرح در هنرستان ها و دبیرستان های دخترانه و پسرانه منطقه قلقلرود طی ماه های اردیبهشت و نیمه اول خرداد سال سالتحصیلی جاری اجرایی خواهد شد.

جوکار با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش قلقلرود در اجرای این طرح اظهار امیدواری کرد: ۱۵ گفتمان دینی در مدارس این منطقه با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و فضای مجازی و آسیب های اجتماعی در راستای مقابله با جنگ نرم استکبار برگزار شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان با بیان اینکه این طرح با استقبال خوبی از سوی دانش آموزان روبه رو است، افزود: طرح گفتمان های دینی به شکل جلسات کارگاهی در سه جلسه گفتمان ویژه هر مدرسه اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4279756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها