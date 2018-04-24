نخستین ترجمه گفتاری نمایشی قرآن در جهان اسلام رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پروژه بزرگ «طنین وحی»، اولین ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم در جهان اسلام به همت مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان پنجشنبه، ششم اردیبهشتماه ساعت ۹ صبح در اصفهان، خیابان نشاط، سالن اهل بیت(ع) برگزار میشود.
قرآن کریم در قرنهای گذشته به شکلهای متفاوتی به جامعه عرضه شده است که متن مقدس با آرایههای هنری و نیز تلاوت بهگونههای ترتیل، تحقیق و تحدیر از جمله این اشکال بوده است. در این میان مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان طرح بزرگ «طنین وحی» را با استفاده از امکانات دیجیتال و در قالب جدید و با رویکرد هنری و معناگرایی قرآن راهانداری کرده است.
حجتالسلام والمسلمین سیداحمد سجادی، مدیر عامل مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان پیش از این در گفتوگویی عنوان کرده بود: در این طرح، ترجمه قرآن با شیوهای نوین ارائه میشود و در این نرمافزار بیش از حدود ۲۴۰ شخصیت به ایراد سخن پرداختهاند و در قالب یک ترجمه گویای گفتاری نمایشی با فضاسازی و ترکیب افکتها و آوای مناسب عرضه میشود.
به گفته حجتالاسلام سجادی حدود ۳۰ درصد قرآن کریم از مکالماتی است که میان افراد مختلف صورت گرفته، حدود ۵۰ درصد قرآن دارای افکتهای صوتی و بیش از ۵۰۰ آوای مناسب با فضاهای آیات مانند صدای بهشت و جهنم، رودخانه و صدای مومنین است که با یکدیگر در حال صحبت هستند و یا همهمههایی که در میان کافران صورت گرفته است.
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