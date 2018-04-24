راه حل مشکلات کشور اصلاح نظام بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی در نشست علنی امروز مجلس شواری اسلامی در نطق میان دستور، اظهارداشت: سپاه و بسیج افتخار کشور هستند و ثابت کرده اند در همه مراحل جان بر کف در کنار مردم هستند. خدمات ارزشمند سپاه پاسداران موجب فخر همه ملت ایران بوده و آمریکا بداند سپاه در قلب ملت ایران قرار دارد.

وی افزود: نسخه توسعه کشور و داشتن ایرانی آباد و با عظمت در گرو توجه به معلمان کشور است؛ همه کشورهایی که توسعه یافته اند به آموزش و پرورش توجه کرده اند و از این طریق به توسعه رسیده اند.

برومندی ادامه داد: بنیانگذار سنگاپور جدید می گوید در قرن گذشته کشورش دچار فلاکت و بدبختی بود و فقر، بیماری و فساد در سنگاپور بیداد می کرد و افراد اعتقاد داشتند توسعه ناممکن است اما به معلمان روی آوردم و بالاترین حقوق ها را پرداختم؛ به ایشان گفتم من موسسات دولتی را می سازم و شما برای کشور انسان بسازید لذا سنگاپور امروزه کشوری توسعه یافته تلقی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: مایه تاسف است که حقوق ناچیز و مزایای معلمان در آموزش و پرورش پرداخت نمی شود؛ بیش از یک سال مطالبه دارند و این وضعیت زیبنده نظام و آموزش و پرورش نیست. تا چه زمانی باید به معلمان و آموزش و پرورش بی توجهی شود؟.

برومندی همچنین در ادامه روز کارگر و شوراها را به همه کارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا تبریک گفت و آرزوی توفیق روزافزون کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد، مشکلات مردم انباشت شده و اقتصاد وضعیت خوبی ندارد؛ بیکاری مردم و خانواده ها را رنج می دهد و مردم دیگر تحمل اختلاف را ندارد، از این رو حل مشکلات کشور در گرو وحدت و همدلی است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آمار بیکاری، حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد، بچه های طلاق و غیره تکان دهنده است لذا مردم انتظار حل مشکلات را دارند.

وی ادامه داد: ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو اصلاح سیستم و نظام بانکی و اقتصاد کشور نهفته است؛ بخش قابل ملاحظه ای از مراجعین نمایندگان را بدهکاران بانکی تشکیل می دهند لذا اصلاح این عرصه باید در دستورکار برنامه ها قرار بگیرد.