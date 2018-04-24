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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

برومندی در نطق میان دستور:

راه حل مشکلات کشور اصلاح نظام بانکی است

راه حل مشکلات کشور اصلاح نظام بانکی است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو اصلاح سیستم و نظام بانکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی در نشست علنی امروز مجلس شواری اسلامی در نطق میان دستور، اظهارداشت: سپاه و بسیج افتخار کشور هستند و ثابت کرده اند در همه مراحل جان بر کف در کنار مردم هستند. خدمات ارزشمند سپاه پاسداران موجب فخر همه ملت ایران بوده و آمریکا بداند سپاه در قلب ملت ایران قرار دارد.

وی افزود: نسخه توسعه کشور و داشتن ایرانی آباد و با عظمت در گرو توجه به معلمان کشور است؛ همه کشورهایی که توسعه یافته اند به آموزش و پرورش توجه کرده اند و از این طریق به توسعه رسیده اند.

برومندی ادامه داد: بنیانگذار سنگاپور جدید می گوید در قرن گذشته کشورش دچار فلاکت و بدبختی بود و فقر، بیماری و فساد در سنگاپور بیداد می کرد و افراد اعتقاد داشتند توسعه ناممکن است اما به معلمان روی آوردم و بالاترین حقوق ها را پرداختم؛ به ایشان گفتم من موسسات دولتی را می سازم و شما برای کشور انسان بسازید لذا سنگاپور امروزه کشوری توسعه یافته تلقی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: مایه تاسف است که حقوق ناچیز و مزایای معلمان در آموزش و پرورش پرداخت نمی شود؛ بیش از یک سال مطالبه دارند و این وضعیت زیبنده نظام و آموزش و پرورش نیست. تا چه زمانی باید به معلمان و آموزش و پرورش بی توجهی شود؟.

برومندی همچنین در ادامه روز کارگر و شوراها را به همه کارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا تبریک گفت و آرزوی توفیق روزافزون کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد، مشکلات مردم انباشت شده و اقتصاد وضعیت خوبی ندارد؛ بیکاری مردم و خانواده ها را رنج می دهد و مردم دیگر تحمل اختلاف را ندارد، از این رو حل مشکلات کشور در گرو وحدت و همدلی است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آمار بیکاری، حاشیه نشینی، طلاق، اعتیاد، بچه های طلاق و غیره تکان دهنده است لذا مردم انتظار حل مشکلات را دارند.

وی ادامه داد: ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو اصلاح سیستم و نظام بانکی و اقتصاد کشور نهفته است؛ بخش قابل ملاحظه ای از مراجعین نمایندگان را بدهکاران بانکی تشکیل می دهند لذا اصلاح این عرصه باید در دستورکار برنامه ها قرار بگیرد.

کد مطلب 4280026

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