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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام امسال به بهره برداری می رسد

بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام امسال به بهره برداری می رسد

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ایلام اظهار داشت:  ۱۰ شبکه بهداشتی درمانی و ۵ دانشکده در حوزه دانشگاه علوم پزشکی در استان فعالیت دارند.

وی بیان داشت: ۶۳مورد مراکز بهداشتی درمانی و ۳۹پایگاه امدادی جاده ای  در استان ایلام فعالیت دارند.

همتی عنوان کرد: در حوزه آموزشی دانشگاه ۳۰رشته دانشگاهی با دو هزار و ۴۰۰ دانشجو در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند.

وی گفت: ۹بیمارستان در استان فعال است که ۴۳۹ پزشک در عرصه های مختلف درحال خدمات رسانی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: در خصوص طرح تحول نطام سلامت ذره ای از پشتیبانی این طرح کاسته نشده و حامی آن خواهیم بود.

وی گفت: با بهره برداری امسال از بیمارستان ۳۷۶تخته خوابی بانگنجاب به تخت های بیمارستانی استان آمار خوبی اضافه می شود.

همتی اظهار داشت: امروزه در شهرستان های استان به قدر کافی نیروی متخصص داریم، سه دستگاه سی تی اسکن به کل استان و یک ام ار ای به بیمارستان امام شهر ایلام اضافه شده است. 

کد مطلب 4280073

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