بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ایلام اظهار داشت: ۱۰ شبکه بهداشتی درمانی و ۵ دانشکده در حوزه دانشگاه علوم پزشکی در استان فعالیت دارند.

وی بیان داشت: ۶۳مورد مراکز بهداشتی درمانی و ۳۹پایگاه امدادی جاده ای در استان ایلام فعالیت دارند.

همتی عنوان کرد: در حوزه آموزشی دانشگاه ۳۰رشته دانشگاهی با دو هزار و ۴۰۰ دانشجو در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند.

وی گفت: ۹بیمارستان در استان فعال است که ۴۳۹ پزشک در عرصه های مختلف درحال خدمات رسانی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: در خصوص طرح تحول نطام سلامت ذره ای از پشتیبانی این طرح کاسته نشده و حامی آن خواهیم بود.

وی گفت: با بهره برداری امسال از بیمارستان ۳۷۶تخته خوابی بانگنجاب به تخت های بیمارستانی استان آمار خوبی اضافه می شود.

همتی اظهار داشت: امروزه در شهرستان های استان به قدر کافی نیروی متخصص داریم، سه دستگاه سی تی اسکن به کل استان و یک ام ار ای به بیمارستان امام شهر ایلام اضافه شده است.