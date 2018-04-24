جزییات کنسرت نیکولا پیووانی آهنگساز اسکاری در ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، مهمانان ویژه کنسرت نیکولا پیووانی آهنگساز اسکاری حاضر در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شدند.

نیکولا پیووانی در این کنسرت که ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه ۵ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار می شود منتخبی از قطعاتی را که پیش از این برای تعدادی از فیلم های سینمایی ساخته است، اجرا می کند.

مدیران ارشد دولتی، بیش از ۲۰۰ نفر مهمان از سفارت ایتالیا، فیلمسازانی که فیلم های آنها در بخش رقابتی سی و ششمین جشنواره جهانی حضور دارد، فیلمسازان خارجی حاضر در جشنواره، جمعی از استادان و رییس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران،۷۰ نفر از اعضای باشگاه هواداران جشنواره و نمایندگانی از رسانه ها در این کنسرت که تنها یک نوبت اجرا دارد، حضور پیدا می کنند.

همچنین از استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری برای حضور در این کنسرت دعوت به عمل آمده است.

نیکولا پیووانی آهنگساز و رهبر ارکستر سرشناس ایتالیایی است که سابقه همکاری با فیلمسازان جهانی چون فدریکو فلینی، برادران تاویانی و مارکو بلوکیو را دارد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.